Visita a los niños del Huca con regalos de la Fundación Real Oviedo
El Real Oviedo cumplió ayer con la visita al Hospital Universitario Central de Asturias. Una representación del club recorrió distintas áreas pediátricas del HUCA. Durante la visita, los jugadores y representantes del Real Oviedo hicieron entrega de regalos navideños, donados un año más por la Fundación Real Oviedo.
