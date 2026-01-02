Los peñistas de Oviedo creen en la permanencia y se apoyan en Aarón y Almada

La fe mueve montañas. Es un dicho que refleja a la perfección el pensamiento de las peñas oviedistas en este arranque de año 2026. 2025 fue la mejor vuelta al sol desde hace más de un cuarto de siglo. Una ciudad entera se echó a la calle para celebrar el ascenso a Primera División del conjunto carbayón, un hito histórico para un equipo que estuvo a punto de desaparecer en varias ocasiones. Sin embargo, pocos meses después, la afición azul se halla sumergida en un mar de dudas. El Oviedo marcha en descenso y ya han pasado tres entrenadores en lo que va de temporada. Sin embargo, los peñistas confían en que Guillermo Almada, nuevo entrenador del Oviedo, consiga revertir la situación y lograr la permanencia en la máxima categoría para seguir un año más en la élite del fútbol español. Eso y que "Pachuca ayude con buenos fichajes".

Suspenso al equipo. Hay pocos peñistas que den su aprobado al conjunto azul. Ese mismo plantel que cosechó la promoción el curso pasado. En Primera no están teniendo su mejor año, y los fichajes del verano, en su mayor medida, no han cuajado como se esperaba. Sin embargo, todo están de acuerdo en que la temporada pasada fue de sobresaliente. Pero este curso, para septiembre, como se suele decir. En este caso, para mayo. A la segunda convocatoria. A los peñistas no les gusta ni el mercado de fichajes, ni cómo está rindiendo un equipo que, salvo varias excepciones, no está jugando como les gustaría. Cabe resaltar, como los propios aficionados destacan, que en parte "es normal con tanto vaivén de entrenadores".

Pachuca necesita mejorar. El grupo azteca, máximo mandatario de los azules, tampoco aprueba entre los peñistas. Pasa un poco como con la plantilla. Hasta junio, de sobresaliente. Pero tras el mercado de fichajes y, sobre todo, desde la vuelta de Luis Carrión a los mandos del Oviedo, los mexicanos salen escaldados de esta encuesta navideña. "Han hecho pocas cosas bien desde que subimos a Primera", dicen muchos, aunque también destacan que desde que recalaron en Oviedo, "poco se les puede reprochar". Los tuzos tienen ahora otro mercado por delante para tratar de darle la vuelta a la opinión de una afición exigente que pide más.

Almada ilusiona. Veljko Paunovic, técnico que llevó al Oviedo a lo más alto después de veinticuatro años, representa el punto de esta encuesta más polémico de todos. Sin embargo fue cesado con el equipo fuera del descenso en Primera División y tras haberse enfrentado a rivales de la talla de Madrid y Barça. Hay opiniones muy diversas. Es lógico. La temporada pasada es intocable, pero en este inicio de curso, no pudo lograr todos los puntos que hubiese querido. Entre los peñistas hay de todo: sobresalientes, notables, aprobados, suspensos...

Donde aparece de nuevo la unanimidad es con Carrión. Apenas un aprobado para el entrenador que dejó al Oviedo tras no lograr el ascenso en Cornellá para marcharse a Las Palmas y regresar con los azules para irse sin haber ganado un solo partido. Un movimiento que no gustó nada a la afición, puesto que el técnico ya llegó a la capital del Principado con toda la ciudad en contra. De hecho, es el principal motivo por el cual la propiedad no aprueba este año.

Con Almada, la expectativa es grande, pero la ilusión también. Hay pocos peñistas que lo valoren. Solo ha jugado un partido a los mandos del Oviedo. Pero "las sensaciones son buenas". "Lo visto ante el Celta es positivo". Nadie le suspende a pesar de que su llegada también fue muy polémica entre el oviedismo, que pedía un entrenador con experiencia en Primera. Sin embargo, Jesús Martínez, dueño del Oviedo, confió en el "profe" Almada para conseguir la permanencia y parece que su estilo ha logrado devolverle la fe a gran parte de los seguidores azules.

Aarón, unánime. Si bien Cazorla siempre está bien valorado por la afición, el nombre del guardameta azul, Aarón Escandell, es el que sobresale en casi todas las encuestas a los peñistas. El meta de Carcagente, uno de los arqueros con mejores datos de Europa en este arranque liguero, es el jugador que se merece las mejores puntuaciones del oviedismo, que destacan su capacidad "en momentos clave" para salvar al Oviedo de perder más puntos e, incluso, de "recibir alguna goleada".

Rondón, el más flojo. Hay división de opiniones sobre cuál representa la decepción de la temporada. Este punto siempre suele ser uno de los que más división suscita. Sin embargo, Rondón se repite como una de las mayores decepciones de este estreno en Primera División. El ariete venezolano, que ya no pertenece al Oviedo y que con dos goles es el mayor goleador del equipo hasta la fecha, no ha cumplido con las expectativas de los peñistas y no aprueba. En este apartado también aparecen nombres como Ilic, Pachuca y Carrión.La permanencia, la meta. Si se le pregunta a los peñistas dónde ven al cuadro azul el próximo mes de junio, es en Primera División. Todos los peñistas están de acuerdo en que Guillermo Almada conseguirá mantener a los azules una temporada más en la élite del fútbol español. Pero para ello, "Pachuca deberá ayudar con buenos fichajes" y los jugadores tendrán que adaptarse al estilo del técnico charrúa, en un calendario aun más exigente que la primera vuelta.

Sea como fuere, con sus aprobados y sus suspensos, el oviedismo sigue manteniendo la fe en un grupo que hace pocos meses logró lo que se llevaba años persiguiendo y que, con trabajo y esfuerzo, podrían devolverle la ilusión a una afición que lleva unos meses con muchas dudas.