Thiago Borbas ya se entrena en El Requexón: el Oviedo recibe dos refuerzos en el entrenamiento

Thiago Borbas, nuevo delantero del Oviedo, ya se entrena en El Requexón a las órdenes de Guillermo Almada. El recién fichado ariete azul pasó esta mañana el reconocimiento médico en la Clínica Asturias y ya es uno más en el complejo deportivo azul, por lo que, si no hay novedad, podrá viajar a Vitoria para completar la expedición carbayona que se medirá al Alavés (Mendizorroza, domingo, 18.30 horas).

El Oviedo comenzó el 2026 con una sesión intensa. La principal novedad: David Carmo ya está presente en El Requexón y llega a tiempo para el partido ante el conjunto alavés. Por su parte, Álex Forés, delantero que apunta a salir, también se entrenó junto al resto de sus compañeros.

Joaquín Delgado sigue siendo parte de los entrenamientos del primer equipo.