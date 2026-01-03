Almada es claro y redobla esfuerzos: "No es una crítica a nadie, pero a mí me gusta tener otra intensidad"

Guillermo Almada, técnico del Oviedo, analiza la situación del conjunto azul tras el parón navideño y ante el inminente duelo contra el Alavés.

Los disponibles. "Ovie y Nacho Vidal están descartados. Nico y Thiago están en distintas situaciones. Borbas termina su contrato hace un mes y vamos a tener que prepararlo y Fonseca hizo pretemporada con León y está en condiciones".

Pocos días de entrenamiento. "Hemos trabajado más, aunque nos hubiese gustado poder entrenar porque hay que respetar. Intentamos desde que nos reincororamos acelerar el proceso. Es difícil en medio de una competición administrar las cargas y cambiar la idea de juego. La disposición de los futbolistas ha sido bárbara. Intentaremos automatizar alguna cosa. Tenemos clara la integración y el partido que jugamos aquí. Tratamos de dar continuidad al proyecto".

Doblar el tiempo de entrenamientos. "Me hubiese gustado estar desde principio de temporada. No es una crítica a nadie, pero a mí me gusta tener otra intensidad. Estamos tratando de mejorar por la poca distancia que hay entre un partido y otro. En esa tarea estamos. Administramos cargas altas, aunque estamos a un término medio".

Fonseca y Borbas. "El club tiene unas posibilidades económicas y a los dos los conozco, son compatriotas. Nico ha tenido regularidad y ha estado en la selección al igual que Thiago. Son jóvenes y con proyección. Pienso que nos pueden dar cosas buenas. Trataremos de aportarles las cosas que deben mejorar y se han acoplado muy bien desde el punto de vista humano, aunque no están en la misma situación en su condición futbolística".

Contar con todos. "Sí, sin duda. Uno tiene que llevar el molde de lo que quiere en el correr de los entrenamientos y que se habitúen a lo que estaban acostumbrados a hacer. Hay que llegar a los partidos con el descanso adecuado y con las baterías llenas. Estamos manejando esas situaciones. Me limito a poner a los que están mejor siempre y cuando tengan una buena disponibilidad en el trabajo. He hablado con todos y todos la tienen, por más que puedan salir por falta de minutos. Yo me puedo hacer cargo ahora porque antes no tenía nada que ver. Buscamos el funcionamiento colectivo. El partido que jugamos contra el Celta nos dejó conformes en ciertos funcionamientos, aunqeu debmos mejorar nuestro volumen futbolístico. Hay buena relación con el club y todos tienen posibilidades".

Traer refuerzos. "Indudablemente, especialmente en la zona ofensiva. Nos faltan piezas y características que no tiene este plantel y que nos gustaría tener. La propiedad está en la búsqueda permanente y estamos en comunicación".

La mejora ofensiva. "Sí. Es la realidad. Uno intenta trabajar en ataque y endefensa, pero la efectividad es el debe. Contra el Celta les duplicamos las llegadas, pero no pudimos convertir. Debemos mejorar".

El Alavés. "Es un rival muy sólido y tiene una idea de juego clara. Presión permanente del balón y como equipo son fuertes, especialmente en casa. Debemos de tratar de imponer nuestra idea de juego y ganar por todos los medios".

El técnico rival. "Lo conozco bastante y sé sus características. Es un entrenador con cierta trayectoria que ha intentado poner en sus equipos permanentemente".

La delantera. "A Joaquín lo queremos ver más de cerca por la cantidad de goles que lleva. No se trata de edad, si no de lo que estén mejor. a Forés lo tendremos en cuenta aunque sé que está la posibilidad de que salga. Ha demostrado disponibilidad.

La salida de Rondón. "Cuando llegamos al club es una decisión que ya estaba tomada. Es un gran goleador. El rodaje que tuvo en el Oviedo no fue el esperado para un jugador de muy buenas condiciones y me hubiese gustado tenerlo desde el principio. Estamos agradecidmos porque es un ran futbolista, pero es unadecisión que ya estaba tomada y lo único que hicimos fue respetarla".