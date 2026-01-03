Borbas ya se entrena; Forés, a la espera del mercado: esta es la situación de la delantera del Oviedo

Thiago Borbas, nuevo delantero del Oviedo, ya se entrena en El Requexón a las órdenes de Guillermo Almada. El recién fichado ariete azul pasó ayer por la mañana el reconocimiento médico en la Clínica Asturias y ya es uno más en el complejo deportivo azul, por lo que, si no hay novedad, podrá viajar a Vitoria para completar la expedición carbayona que se medirá al Alavés (Mendizorroza, mañana, 18.30 horas).

Borbas llegó hace unos días a la capital asturiana, y tras pasar el fin de año en Oviedo, el charrúa ya se ha podido entrenar junto a sus nuevos compañeros. Sin embargo, el ariete uruguayo no completó la sesión, como es normal en un primer día, y se retiró antes de que los del "Profe" profundizasen en aspectos más tácticos para seguir ejercitándose en el gimnasio. Apuesta de Almada, llega en una operación cocinada desde México y desvelada la semana pasada por LA NUEVA ESPAÑA. Borbas aterriza en Oviedo como cedido por el Red Bull Bragantino de Brasil y los azules se reservan una opción de compra en junio. Es una operación que han liderado Jesús Martínez, dueño de Pachuca, junto a Rafa Monge, asesor del conglomerado, y que sirve para iniciar la reforma en el ataque carbayón, que todavía espera poder incorporar a un delantero más.

De hecho, otra de las novedades del entrenamiento de ayer en El Requexón fue que Álex Forés, punta que apunta a salir del conglomerado azul, también se ejercitó a las órdenes de Almada. El Oviedo pretende romper la cesión del delantero, procedente del Villarreal, por el que se reservaba una opción de compra a final de temporada de un millón de euros. Sin embargo, y pese a que Forés tiene varias novias en Segunda División, el cuadro carbayón quiere ser cauto. Los azules pretenden contar con tres delanteros, y, aunque Joaquín Delgado, del Vetusta, está entrenándose con el primer equipo, no tiene asegurada su permanencia con los mayores. Almada lo está probando. Es por ello que el Oviedo es cauto con la salida de Forés: los azules prefieren esperar a tener encaminada la llegada de otro delantero que complete el ataque carbayón antes de dejar salir al delantero del Villarreal.

La sesión

El Oviedo comenzó el 2026 con una sesión intensa. La principal novedad: David Carmo, que acaba de quedarse fuera junto a su selección, la de Angola, de la Copa África, ya se encuentra disponible en El Requexón y llega a tiempo para el primer partido de liga del año. El central se unió a Borbas en el gimnasio antes de terminar el entrenamiento. Almada contó con todos sus hombres a excepción de los dos lesionados: Ovie Ejaria y Nacho Vidal, que siguen recuperándose de sus respectivas lesiones, y que no podrán viajar junto al resto de la expedición. Almada comparecerá ante los medios esta mañana para analizar el próximo duelo de los azules justo antes de la última sesión de entrenamientos. Por la tarde, el Oviedo pondrá rumbo a Vitoria.