La carta a Sus Majestades los Reyes Magos de Gelu y Gelín, por Toño Bernardo: "Todo lo que ha venido a continuación es un regalo y lo vamos a disfrutar"

Queridos Reyes Magos:

Somos dos hermanos oviedistas que, dado que el año pasado nos hicisteis caso y nos trajisteis el ascenso que os pedimos, vamos a volver a insistir, porque nada nos haría más felices que lo que a continuación os vamos a pedir.

Nos haría muchísima ilusión que pudierais fichar a un delantero que metiera goles. No necesitamos que pertenezca a "Pachuca". Con que remate a puerta y alguna vez perfore la meta rival, ya sería algo alucinante. Tened en cuenta que sería muy emocionante volver a celebrar un gol en el Tartiere. Desde que Reina anotara frente al Barcelona en septiembre, no hemos vuelto a disfrutar de la sensación de gritar gol y abrazarse al de a lado. Casi ya ni nos acordamos de lo que se siente.

También, nos gustaría mucho tener un entrenador acorde a la categoría en la que militamos, es decir, de Primera División. Mi padre nos cuenta que en su día aquí entrenaron seleccionadores nacionales, como Vicente Miera u Óscar Washington Tabárez. Incluso, hubo entrenadores que conquistaron la liga, como Luis Aragonés, Jabo Irureta o Radomir Antic.

Nosotros nos conformamos con alguno que conozca la victoria en la primera división española. Y lo más importante, por favor, que el nombre del míster no de pie a los chistes malos de mi padre. Menudas Navidades hemos pasado con que ahora somos "La Almada Invencible" o que "vaya la que está Almada en el Oviedo".

Nuestro padre está de los nervios. No hay quien lo aguante. Si fuera posible no tener a lado a los de los "Palcos VIP" bebiendo cervezas y copas a destajo, mientras él los ve a través del ventanal, con su botellín de agua en la mano, nos vendría muy bien a todos. Dice que parece "el niño de pijama de rayas" al otro lado de la alambrada. Nosotros no lo entendemos, pero lo pasa mal y no queremos verle sufrir ya nada más entrar al Tartiere.

Nos haría muy felices si pudierais conseguir que saltáramos al césped con los futbolistas, para hacernos una foto con ellos. Dice mi padre que no tenemos padrino, que no conocemos a ningún empleado del club, ni a ningún patrocinador, y así es imposible. Somos socios desde el día en que nacimos y no faltamos a ningún partido, pero por lo visto se necesitan contactos, de los que nosotros carecemos.

De la tienda del Oviedo no hace falta que nos cojáis nada. Sabemos que no sois millonarios. Ya dijo mi padre que íbamos antes de un partido a Pedro Miñor, buscaba a su amigo Mamadou y nos compraba una camiseta para cada uno, sin tener que desvalijaros a vosotros. Afirma que con lo que cuesta una camiseta en la tienda, le compraba a nuestra madre un vestido de Louis Vuitton y todavía le sobra para llevarnos a todos de vacaciones.

Mirar a ver si por favor se pueden mejorar los accesos al Carlos Tartiere. Nosotros estamos en forma, pero mi padre entre los disgustos por los resultados y los cientos de escaleras empinadas que tiene que subir, no nos habla hasta que llegamos a nuestra casa. El otro día juraba y perjuraba que había visto a Juanito Oiarzábal llorar a mitad de esas escaleras porque ya no podía más. Que prefería subir al Everest que al parque Juan Mata.

Nos dice que no perdamos el tiempo, que lo de los accesos ya se lo pidió al del engendro, a Caunedo, a los del tripartito y al de Teverga, y ninguno de ellos le hizo ningún caso. Que antes nos lleva Jesús Martínez a Europa que nosotros veamos la reforma de los accesos al Tartiere. Confiamos en vosotros.

En nombre de todos los niños oviedistas, os pedimos por favor que mantengáis al equipo en la categoría. Somos muy felices y estamos muy ilusionados con el Oviedo en Primera División. Visitar estadios como San Mamés o el Metropolitano se convierte en una experiencia increíble que poco tiene que ver con jugar en Anduva o en el Reino de León. Salimos en los cromos, en los telediarios y hablan de nosotros las emisoras de radio de alcance nacional. Es todo muy emocionante.

Vamos a ver los partidos de fuera de casa al bar con la camiseta del Oviedo y junto a un montón más de gente emocionada por ver a su equipo compitiendo de tú a tú frente a los más poderosos de la Liga española. Es una experiencia preciosa que deberíamos luchar hasta el final por conservar durante más tiempo.

De todas maneras, no os preocupéis. Sabemos de la dificultad de todo lo que os pedimos y tampoco pasaría nada si descendemos. Seguiríamos ahí, como siempre hemos estado nosotros, nuestros padres y nuestros abuelos. Después de todo lo que ya hemos pasado y lo cerca que estuvimos de desaparecer, todo lo que ha venido a continuación es un regalo y lo vamos a disfrutar.

Atentamente. y Siempre Oviedo.

Gelu y Gelín.