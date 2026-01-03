Krasava, el club "de la paz" que escapó de Putin: un youtuber ruso y la apuesta por un ex del Oviedo

Exjugador de fútbol, internacional sub-21 con Rusia en su momento y comentarista después. Youtuber y propietario de un club de fútbol, también. Exiliado de Rusia por razones políticas, Yevgeny Savin emigró con su proyecto futbolístico de la mano para fundar en Chipre, actual hogar, el Krasava Ypsonas, club al que entrena, y aquí viene el nexo con el Principado, Javi Rozada desde hace algunas semanas, junto a su segundo, el también asturiano Miguel Méndez.

"Me gustan todos los ámbitos en los que he trabajado; cada uno tiene su propia adrenalina", explica desde Chipre Savin a LA NUEVA ESPAÑA para aclarar una historia inusual, no solo en el fútbol. La de una persona que con solo 41 años ha protagonizado más de 7 vidas.

Todo empezó con el fútbol, por supuesto. Savin fue un delantero centro con recursos en el área que jugó en el Amkar Perm, el Krylia Sovetov o el Tom Tomsk de la primera rusa. Una vez finalizada su carrera, el nexo con el fútbol se mantuvo desde otra dimensión. Primero como comentarista, después como creador de contenido con un canal de Youtube, KraSava, en el que analizaba el fútbol ruso. El canal, aún hoy activo, tiene más de 1 millón de suscriptores.

"En 2020 decidí dar un paso más y fundé un club, el FC Krasava con la idea de ofrecer oportunidades a futbolistas que, a mi juicio, no las estaban teniendo", explica. El club estaba radicado en Rusia, pero el clima político no era el más sencillo para él. "La guerra nos obligó a salir de Rusia y ahí aparece Chipre, casi como un puerto seguro en mitad del temporal", comenta. "Mi esposa y mis dos hijos viven conmigo en Chipre. Mis padres siguen en Rusia. Lamentablemente no puedo visitarlos por motivos de seguridad personal, algo que no es fácil de asumir, pero es la realidad", añade.

Así que, ya desde Chipre, Savin puso a rodar su idea del Krasava, esta vez rebautizado como Krasava Ypsonas, incluyendo el nombre de la localidad que le daría cobijo, un coqueto pueblo que no llega a los 15.000 habitantes.

"Por la guerra y por mi posición social y política tuvimos que mudarnos a Chipre. Krasava es un club emigrante. Quizá nunca vuelva a Rusia, por principios, moral y conciencia, pero siempre mantendrá sus valores intactos", subraya Savin, que ha encontrado una masa fiel al club de una forma curiosa: sus aficionados son, en su mayoría, de origen ruso o de países del espacio postsoviético que viven en Chipre. "Krasava es un club de paz y unidad. Estamos en contra de la guerra y mucha gente se identifica con ese mensaje", proclama su dueño.

Rozada, a los mandos

El nexo de Savin con Asturias es mucho más reciente, de apenas unas semanas. Savin decidió que para que su Krasava, penúltimo en la tabla, retomara el pulso en el campeonato necesitaba un nuevo director: y ahí contrató al ovetense Javi Rozada que, junto a su segundo Miguel Méndez, es ahora el encargado de salvar la categoría. Lo fichó tras varios informes positivos: "Nuestro jefe de scouting, Alexey Florez, estuvo en el Real Oviedo el año pasado y me recomendó el perfil de Javi. Me pareció un entrenador ambicioso, con experiencia en clubes importantes. Alexey habló con Lunin, Ibra Baldé o Juanfran Moreno y nos dieron referencias inmejorables".

En el estreno de Rozada, el Krasava cayó al final contra el clásico Apollon. "Vi al equipo comprometido, disciplinado y con carácter competitivo. Siempre hay margen de mejora, pero la actitud y la cohesión reflejan bien la identidad que queremos construir", valora el dueño, que muestra sus metas ambiciosas en el futuro: "Nuestros objetivos son, primero, mantenernos y luchar por competiciones europeas de aquí a 5 años. Además, queremos ser el ‘Athletic’ de los rusohablantes, desarrollando jóvenes talentos de los países exsoviéticos".