Aarón Escandell, tras su gesto a un aficionado: "Quiero pedir disculpas, habló de mi familia"

Aarón protagonizó una de las polémicas del partido ayer en Mendizorroza. El portero del Oviedo profirió un gesto despectivo hacia un aficionado de la grada que le había insultado. Es por ello que el arquero azul quiso disculparse tras el encuentro.

"Las imágenes de la televisión me han cantado haciendo un gesto que para nada representa a mi persona y sobre todo los valores que representa este deporte y el club. Quería pedir disculpas en este caso a la afición del Alavés y a mi afición. Los niños y las personas que se hayan sentido molestos no se lo merecen", dijo el meta.

"Ha sido causado por un momento casual en el que una persona se ha metido conmigo y con mi familia. Creo que a nadie le gusta que le nombren a su familia y actuñe en caliente, cosa que no debería de haber hecho. No he actuado de la mejor forma y quería pedir disculpas por ello. Es un gesto que no me representa para nada", zanjó.