Almada es claro con el arbitraje: "Ni la segunda amarilla de Viñas ni la falta de Sibo que precede al 1-1 son falta"

Guillermo Almada, técnico del Oviedo, valoró el empate en Mendizorroza.

El resumen. "Estamos tristes, porque queríamos y merecimos ganar. Hicimos ocasiones muy claras y no las concretamos. Queríamos ganar y lo merecimos, pero insistimos en nuestros pecados y fallamos en la finalización. Hemos tenido una evolución y merecimos ganar los dos últimos partidos, pero no concretar los goles hace que perdamos puntos".

Brotes verdes. "Este es el camino, la idea ha encajado bien en los jugadores. Duele mucho no haber ganado hoy, porque la imagen fue convincente. Nos golpea no poder traducirlo en el marcador. Tengo que quedarme con lo positivo, porque dimos buena imagen en un campo complicado y eso no es sencillo. Hay que complementar esta evolución que estamos teniendo con la efectividad".

El estado de ánimo. "La disposición de los futbolistas está siendo perfecta, tanto en los entrenamientos como en los dos partidos que hemos disputado. Para salir de esta situación precisamos de nuestra gente y para lograr eso tenemos que jugar como hoy".

Las ocasiones. "El gol es la alegría más grande que existe para un futbolista y quizás por el momento que estamos viviendo se nos ve muy ansiosos en los momentos de definir. Hay que sobreponerse a eso porque los partidos se ganan con goles. Ellos hicieron un golazo de tiro libre y para mí es injusto el empate".

El árbitro. "Ni la segunda amarilla de Viñas ni la falta de Sibo que precede al 1-1 son falta. Ellos buscaron continuamente la exageración en cada salto con Viñas y lamentablemente nos terminó perjudicando".

La situación arriba. "Tendremos que ver qué haremos en la delantera, analizaremos cuál es la mejor opción. Fede Viñas se reencontró con el gol y a pesar de la roja nos da mucho. ¿Podría salir Forés? Cuento con todos, ya lo dije, pero esta semana Forés no puede salir porque no tenemos material en esa posición. Otra cosa es que el jugador pida salir, pero contamos con él y hoy tuvo minutos. Sobre Borbas, la forma deportiva se pierde rápidamente y se gana lentamente, no hay fórmula mágica. Es joven y tiene salud, veremos cómo va el día a día y si tenemos que apresurar el proceso".

El debut de Nico y la lesión de Bailly. "Fonseca entró bien al partido y seguro que nos dará mucho en este campeonato. Bailly tiene un esguince de tobillo".