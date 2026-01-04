A por el Glorioso, sin inventos: la previa y el posible once del Real Oviedo para medirse al Alavés

Guillermo Almada afronta su segundo partido como entrenador del Oviedo, esta vez en Vitoria ante el Alavés (Mendizorroza, 18.30 horas), en un partido en el que los meteorólogos predicen una temperatura de -1 grado centígrado, pero con sensación térmica de -4. Vamos, que el partido se disputará dentro de una congelador. El técnico uruguayo no se andará con historias, ya lo dijo en rueda de prensa, y utilizará a los que él cree que son los hombres más en forma de la plantilla. Por ello, se plantea repetir el mismo once que utilizó ante el Celta en el Tartiere: un partido que terminó en tablas y sin goles, pero en el que los azules llegaron mucho a puerta, concretamente el doble que su rival. Una apuesta por la continuidad después de ver buenas sensaciones en el debut, pese a que el resultado no acompañó.

A Almada no le preocupa tanto la seguridad defensiva, pues piensa que esa línea es lo mejor del Oviedo. Su obsesión es recuperar el gol. Y es que el equipo lleva siete partidos sin marcar, desde el encuentro ante el Girona. Una sequía que pesa como una losa y que el técnico uruguayo necesita romper de inmediato si quiere que el equipo respire. Ahora, ya sin Rondón, que regresó a Pachuca, el técnico uruguayo no tiene casi más opción que utilizar a Viñas, su compatriota, de delantero centro para tratar de perforar la portería del Glorioso.

Ovie Ejaria y Nacho Vidal son las únicas bajas de un técnico que ha decidido dejar fuera a Borbas, delantero recién incorporado, puesto que solo ha tenido dos sesiones con el uruguayo. Sin embargo, Nico Fonseca, otro de los fichajes, debuta en la convocatoria, aunque su titularidad estaría muy complicada. No se descarta, eso sí, que vaya a tener minutos desde el banquillo.

El once del Oviedo se prevé con Aarón bajo palos, uno de los porteros más en forma de las cinco grandes Ligas y que, afortunadamente, no tuvo que intervenir mucho ante el Celta. Por delante, Lucas Ahijado en el lateral derecho; pareja de centrales para Costas y Bailly; y Rahim en el lateral izquierdo. En el doble pivote, Sibo más retrasado y Colombatto, con un rol más organizador. Por las bandas, Brekalo en la izquierda e Ilyas Chaira en la derecha. De mediapunta estará Alberto Reina. Arriba, Viñas como delantero centro. Completan la convocatoria Moldovan, Luengo, Calvo, Carmo, Javi López, Dendoncker, Fonseca, Cazorla, Ilic, Hassan, Agudín y Forés.

En frente, un Alavés que arrancó la competición pensando que iba a ser un rival directo del Oviedo en la pelea por la permanencia y que, sin embargo, marcha a mitad de tabla con muy buenos resultados cosechados, especialmente en casa, gracias a su técnico, el argentino Chacho Coudet. Mendizorroza se le da bien al conjunto de Gasteiz, y el Oviedo tendrá que sufrir si quiere sacar algo positivo.

La situación es límite. El Oviedo necesita ganar ya para no seguir hundido en el fondo de la clasificación. Siete partidos sin marcar y nueve sin ganar. Los números son dramáticos y Almada lo sabe. Esta tarde, en Mendizorroza, el equipo tiene la oportunidad de cambiar la dinámica, de romper la maldición del gol y, sobre todo, de sumar la primera victoria desde el pasado mes de septiembre. Es momento de dar un golpe sobre la mesa y los jugadores corren serio riesgo de congelarse. Sin embargo, es lo mismo de todas las semanas, aunque, en vísperas de la noche de Reyes, todo es posible.