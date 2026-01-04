El Oviedo se sacude el gafe del gol, pero falla mucho y lo paga caro en Mendizorroza (1-1)

El Oviedo rompió su sequía goleadora tras siete partidos sin anotar ni un solo gol. El último fue contra el Girona, el pasado mes de octubre. Lo consiguió el Oviedo en Mendizorroza: un potente disparo de Viñas perforó la red de Sivera y dio esperanzas a un cuadro azul que estuvo bastantes minutos ganando el partido. Sin embargo, los carbayones gozaron de más de una decena de oportunidades, prácticamente solos contra el portero, que no materializaron. Ese fue el gran error del Oviedo y lo que condenó a los azules, que terminaron con un empate en un Mendizorroza que era un congelador de -2 grados, hundiendo al Oviedo en el fondo de la clasificación. Sin embargo, como pasó ante el Celta, Guillermo Almada ha sabido darle otro aire al conjunto carbayón, que cuajó un buen partido, y que empieza a disparar mucho más. Parece el cmino adecuado.

Pero el Oviedo tenía que ganar. Debía ganar. Este resultado ya es más que preocupante para un conjunto azul al que no le da para ganar un partido en Primera División.

Alavés 1 1 Real Oviedo 0-1, min. 56: Viñas. 1-1, min. 69: Lucas Boyé. Alineación Alavés Sivera (3); Jonny Otto (2), Tenaglia (1), Pacheco (2), Youssef (1); Blanco (2); Calebe (2), Ibáñez (1), Denis (1), Aleñá (1); y Toni Martínez (1). CAMBIOS Carlos Vicente (2) por Calebe y Lucas Boyé (2) por Denis, min. 46. Rebbach (1) por Aleñá y Protesoni (1) por Ibáñez, min. 62. Alineación Real Oviedo Aarón (2); Lucas (1), Costas (1), Bailly (1), Rahim (1); Sibo (0), Colombatto (1); Chaira (2), Reina (1), Brekalo (1); y Viñas (1). CAMBIOS Hassan (1) por Brekalo y Carmo (1) por Bailly, min. 54. Fonseca (1) por Reina, min. 73. Javi López (s.c.) por Chaira y Forés (s.c.) por Colombatto, min. 84. Jesús Gil (comité extremeño). Expulsó por doble amarilla a Viñas en el minuto 75 y a Protesoni por doble amarilla en el minuto 87. Amonestó a los locales Denis y Protesoni, al entrenador visitante Almada; y al segundo Darwin Quintana. Mendizorroza: 17.345 espectadores, según cifras oficiales.

El partido comenzó con dos ocasiones para el Alavés y con Aarón pidiendo cabeza. Un buen resumen. Sirvió la orden. Chaira galopó la banda y puso un buen centro que paró el portero y que después se fue a córner. Costas, con un buen cabezazo, la estrelló en el larguero.

Por cierto, no estaría de más comentar que el Oviedo tiene un claro problema con los saques de banda. La mayoría son balones totalmente desaprovechados. También lo sigue teniendo el Oviedo concediendo demasiados pases atrás cuando la situación es favorable para internarse en campo rival.

El gafe de cara a puerta

En el minuto 12, Viñas se internó dentro del área. Estaba solo contra el portero y con disparo favorable. Terminó mandando el balón fuera. Estaba solo, pero está claro que el Oviedo tiene un gafe de cara a puerta. Lo estaba haciendo bien el cuadro carbayón, dominando en campo rival, pero cuando estás negado...

Seguía la mala suerte. Una buena contra terminaba con Reina dentro del área, que servía trastabillado para Viñas, y que recogía Lucas, solo ante el portero. Disparó de primeras con la pierna izquierda, pero terminó en las manos de Sivera fácil. Poco después, Chaira entró como quiso dentro del área y dejó para Viñas, que no se atrevió a tirar.

La primera clara del Alavés la tuvo Ibáñez a la media hora de partido, que con un potente disparo desde fuera del área estrelló el balón en el larguero. Minutos después, Calebe tiraba con muy mala intención, pero Aarón, seguro, evitó la tragedia. A partir de ahí, y hasta el final del primer parcial, el Glorioso de Gasteiz se puso las zapatillas de andar por casa y comenzó a mandar en el partido. No disfrutaron de ocasiones, pero los azules no volvieron a pisar el área de Sivera.

Bueno, una vez sí. Reina, tras el saque de un córner, se quedó literalmente solo para rematar a placer y con Sivera vencido. Solo tenía que empujarla, pero decidió bajar el balón y no tirar de primeras para acomodársela. El mundo se le echó encima, además del guardameta local, que le arrebató el balón sin mayor problema. Con eso, el partido se fue al descanso. Las ocasiones claras no entran y las internadas en el área se pierden por pensar demasiado las cosas. Así es muy complicado que entre alguna.

El gol de Viñas... y otra vez el gafe

La segunda parte comenzó con el mismo guion con el que finalizó la primera. A los pocos minutos, Bailly tuvo que retirarse cojeando y Almada aprovechó para cambiar también a Brekalo. Entraron Hassan y Carmo. Cambios naturales. En la siguiente jugada, Colombatto cedía a Sibo, perfilado en el borde del área. Disparaba, pero Sivera atajaba fácil.

Se creció el Oviedo. Chaira galopó la banda izquierda de Mendizorroza y cedió a la perfección para Viñas, que desde el punto de penalti, y tras siete partidos sin que el Oviedo supiese lo que es celebrar un gol, perforó la red con un potente disparo. 0-1 y el Oviedo ganando por primera vez un partido desde el mes de septiembre. Se sacudía el charrúa frente a las cámaras la mala suerte tras la sequía. Se rompió el gafe al fin.

Se vino arriba el Oviedo, con constantes llegadas de peligro y con la sensación de que ahora sí, por fin, ya se creen que ellos también pueden marcar goles en Primera. Sin embargo, el Alavés disparaba a bocajarro y tenía que ser Aarón el que protagonizase otra parada salvadora.

La que no entró... y el gol del Alavés

Viñas llegaba solo contra el portero, con Chaira detrás. Era gol sencillo. Pero Viñas la estampó en Sivera. Cuando parecía que entrarían todas, el Oviedo volvió a tener una similar a las que tuvo antes de romper su sequía. Un gol que no se puede fallar en la vida. Lo pagaría en la siguiente jugada. Boyé disparó una falta (muy rigurosa) desde fuera del área y la clavó por toda la escuadra. Novatada de nuevo para un Oviedo que esta vez supo anotar pero no sentenciar. En ese momento, los azules arrojaron el partido por la borda.

Expulsión de Viñas

Viñas, que ya llevaba buscándola bastantes minutos, vio la segunda amarilla por ir con el brazo arriba en el centro del campo. A la calle. Si bien el charrúa anotó, las que falló y la expulsión terminaron decantando más el partido que el propio gol. Como curiosidad, debutaba Nico Fonseca, que no gozó de gran protagonismo. Chaira tuvo la última. Otra de esas que hay que meter, pero que no entran, y así, una vez más, es imposible. Protesoni fue expulsado a falta de tres minutos, pero ya de poco sirvió.

El Oviedo ya es colista tras la victoria del Levante ante el Sevilla. El Girona también hizo los deberes. Muy mala pinta este empate para los azules, que se hunden en la clasificación, aunque es cierto que los azules juegan más y mejor desde que llegó Almada, al que le queda tiempo para seguir creciendo .