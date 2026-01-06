Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Dani Calvo, principal ausencia en el entrenamiento del Oviedo: así fue la sesión

El Oviedo entrenó diferentes situaciones de juego sobre los céspedes del complejo deportivo azul

J. A.

El Real Oviedo sigue preparando su duelo contra el Betis (sábado, 14 horas) en el Tartiere. Guillermo Almada, técnico azul, ha decidido que los futbolistas no tengan días de descanso esta semana para tratar de darle la vuelta a la situación. El equipo al completo se ejercitó ayer en El Requexón en una sesión vespertina. Nacho Vidal, Bailly y Ovie Ejaria no estuvieron presentes ya que sigue recuperándose de sus respectivas lesiones, mientras que Dani Calvo sigue con molestias y se ejercitó por separado. El Oviedo entrenó diferentes situaciones de juego sobre los céspedes del complejo deportivo azul, y se seguirán entrenando todos los días de esta semana para tratar de cosechar una victoria ante el conjunto sevillano.

TEMAS

