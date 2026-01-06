El Oviedo busca un delantero que acabe con la sequía: este es el objetivo de la dirección azul

Que el Oviedo tiene un problema con el gol no es ningún secreto. Los azules rompieron su sequía anteayer en Mendizorroza con un potente disparo de Viñas que terminó dentro de la meta de Sivera. Llevaban sin meter un gol desde el pasado mes de octubre. Siete partidos. Lo hicieron ante el Glorioso. El problema es que pudieron haber convertido mucho más y el cuadro carbayón no logró materializar las buenas sensaciones desde que llegó Almada con goles.

Es un gran problema, teniendo en cuenta que ya es año nuevo y que el Oviedo marcha colista mientras sus rivales directos comienzan a ganar partidos. Y más teniendo en cuenta que Rondón ya es historia azul tras su regreso a Pachuca, y que Forés se encuentra en la rampa de salida en busca de minutos. Solo Viñas y Borbas, recién llegado, parecen tener una plaza fija en el equipo, aunque todo podría cambiar en los próximos días. El delantero charrúa abandonó expulsado el tapete de Mendizorroza. Eso deja en cuadro al equipo de Almada, que tendrá que utilizar al valenciano el sábado ante el Betis, ya que Borbas todavía no está a tono para partir de titular. "Todos tienen una oportunidad", dice Almada. "Sin embargo, si llega una pieza diferencial, habrá que estudiar las salidas", asegura. El caso es que Forés todavía no ha salido porque el Oviedo no quiere soltarlo hasta que amarren a un nuevo delantero. Ahora mismo, la entidad está buscando un ariete de calidad y con gol para completar el plantel. Los azules buscan un perfil que conjugue con el estilo de juego de Almada, y que sea diferencial para tratar de firmar la permanencia. En eso están poniendo todo su empeño ahora mismo. Y mientras, Forés sigue a la espera. Tendrá que jugar ante el Betis y su partido podría determinar su futuro, aunque dadas las aspiraciones de mercado de los azules, lo más seguro es que el ariete tenga que salir

Mientras, Paraschiv, delantero azul cedido en la Cultural Leonesa, parece que recalará en el Rapid de Bucarest rumano, aunque todavía faltan varios flecos en el contrato. n