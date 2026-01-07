El Betis viaja a Oviedo con cuatro bajas: Isco no estará en el Tartiere

El Betis llegará el sábado al Tartiere repleto de bajas. El conjunto de Pellegrini visitará Oviedo con cuatro jugadores ausentes por lesión y por la convocatoria para la Copa África. La baja más sensible es la de Isco, fuera por lesión de tobillo y tras pasar por quirófano a finales de diciembre, con previsión de regreso ya en febrero. A esa ausencia se suman tres futbolistas por compromisos internacionales en la Copa África: Sofyan Amrabat y Ez Abde (Marruecos) y Bakambu (Congo). Eso sí, el Betis también llega con buenas noticias de su enfermería, porque Llorente y Junior Firpo han vuelto tras sus problemas musculares y el equipo, en general, afronta la visita con el parte médico bastante limpio.