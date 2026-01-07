Brekalo analiza la falta de gol del Oviedo: "Si seguimos así, entrarán"
"El Betis es un gran equipo, con mucha calidad, pero en nuestra casa tenemos que buscar la victoria", dijo
Brekalo, extremo del Oviedo, analizó la situación del equipo en la sala de prensa de El Requexón.
El estado del equipo. "Estamos bien, tenemos otro impulso con el nuevo entrenador. Me gusta porque quiere jugar más agresivo y más cerca de la portería rival. Necesito más partidos para alcanzar mi mejor nivel, al equipo le pasa lo mismo.No falta mucho para lograrlo, creo. Falta suerte y tener más confianza. Nuestro gran problema son los goles, solo llevamos 8 y cuando no marcas es imposible ganar".
La falta de gol. "Esas ocasiones creadas son producto de la mejor presión del equipo. Si seguimos así seguro que marcaremos goles. El míster insiste mucho en la presión y en ganar duelos para ir hacia adelante. Si robamos cerca del área rival será más fácil defender, porque habrá menos distancia que recorrer".
El próximo duelo. "El Betis es un gran equipo, con mucha calidad, pero en nuestra casa tenemos que buscar la victoria".
