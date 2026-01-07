Costas no se entrena por unas molestias: la zaga del Oviedo, en cuadro para recibir al Betis
El oviedismo tendrá que esperar para ver la evolución del gallego y si puede llegar al choque contra el conjunto sevillano
J. A.
David Costas, central azul, no se entrenó ayer por unas molestias y es duda para el partido contra el Betis del sábado (14 horas, Tartiere). El Oviedo tiene un enorme problema en la zaga. Bailly salió de Mendizorroza con un esguince y Dani Calvo, que volvió a tocar balón ayer, tiene pocas sesiones por delante para preparar el choque. Ahora mismo, los azules solo tienen dos centrales totalmente disponibles: Carmo, que no fue titular en Vitoria porque terminaba de llegar de la convocatoria con su selección para disputar la Copa África; y Luengo, que saldrá cedido con opción a compra a Albacete o Cádiz hasta final de temporada. Habrá que esperar ahora para ver la evolución de Costas, uno de los hombres más en forma de toda la plantilla.
