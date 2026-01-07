Oier Luengo, central del Real Oviedo, saldrá cedido con opción de compra: estos son los dos equipos interesados

Oier Luengo, central del Real Oviedo, será uno de los próximos en abandonar la disciplina azul durante este mercado invernal. El vasco, que llegó al conjunto carbayón en 2022, saldrá cedido con opción a compra a final de temporada, tal y como ha podido saber LA NUEVA ESPAÑA.

El defensor, que lleva defendiendo la camiseta azul durante tres temporadas y media, tiene dos ofertas sobre la mesa: Cádiz y Albacete. Ambos equipos están pujando por el zaguero azul, uno de los hombres más destacados en las pasadas campañas. El de Etxano (Vizcaya) llegó en verano de 2022 procedente del Amorebieta, el equipo de su localidad, que por aquel entonces militaba en Segunda División. Creció como futbolista dividido entre la cantera del Athletic y el Amorebieta, hasta que recaló en El Requexón.

El primer año no gozó de todo el protagonismo que luego tendría. Jugó once partidos, nueve como titular. Ya en su segunda campaña, con Luis Carrión a los mandos del banquillo carbayón, y tras la lesión de David Costas, Luengo fue un fijo en los planes azules. Jugó 36 partidos, de los cuales 34 fueron como titular. De hecho, fue para muchos el jugador mejor valorado de aquella temporada. Comenzaba el curso con el rol de revulsivo, ya que tanto Costas como Calvo apuntaban a ser titulares indiscutibles. Pero Luengo cumplió con creces y suplió la baja del central gallego sin ningún tipo de problema. Jugó 2.990 minutos y ayudó con dos goles en la temporada del casi ascenso a Primera División. En la siguiente campaña, con Costas recuperado, volvió a su rol en el banquillo. Sin embargo, la falta de un lateral derecho hasta la llegada de Nacho Vidal propició que Javi Calleja, entrenador del Oviedo por aquel entonces, utilizase al vizcaíno en dicha demarcación. Volvió a cumplir con creces, aunque la llegada del lateral valenciano devolvió a Luengo al banquillo. Tuvo alguna participación más cuando se lesionaba Costas, pero su titularidad no volvió a estar tan clara. Jugó 28 partidos, 24 de ellos como titular, y anotó dos goles en la temporada 2024/25. Fue uno de los hombres que logró el ascenso, y que estuvo desde el principio del proyecto del Grupo Pachuca.

Esta temporada, tras la llegada de Carmo y Bailly, tan solo ha podido disputar dos encuentros por bajas y por la convocatoria de Carmo con su selección. Es por ello que el Oviedo, que necesita liberar fichas y que ahora mismo cuenta con cinco centrales en su plantel, ha decidido buscarle una salida a Oier Luengo, que se irá cedido hasta final de temporada a un equipo de Segunda División con opción de compra.

El central, que llegó al Oviedo con un papel de revulsivo, del típico apagafuegos, se convirtió en una de las piezas fundamentales en el camino del Oviedo hacia el ascenso de categoría. Ahora sale tras tres temporadas y media y un gran bagaje a sus espaldas.