La opinión de Toño Bernardo sobre una fecha para el recuerdo: 26 de marzo de 2025

Eran las 00:01 horas del 1 de enero de 2025. Tras engullir apresuradamente las uvas, comenzaron los abrazos y besos con mujeres engalanadas para la ocasión, hombres con excedentes de burbujas y niños sobrexcitados. Todo era cariño, amistad y buenos deseos para el 2025, pero jamás nos llegamos ni a plantear que fueras a aparecer en nuestras vidas y a ponerlo todo patas arriba.

26 de marzo de 2025

A comienzos del año pasado, el Oviedo coqueteaba con la zona alta de la tabla, pero sin demasiada convicción. El equipo de Javi Calleja no iba mal, pero tampoco enganchaba. La derrota en casa frente al Córdoba nos hizo afrontar las Navidades con cierta frustración y pocas perspectivas halagüeñas para el futuro.

El 26 de marzo de 2025 (atrévanse a rebatirme que la fecha no fue ya de por sí una señal), el Real Oviedo anunciaba que Veljko Paunovic se hacía con las riendas del primer equipo. A partir de ahí, todo es historia. De ir sextos y en clara caída deportiva, el Oviedo enganchó diez partidos de Liga sin conocer derrota y con siete victorias en su haber, que nos llevaron a jugarnos el ascenso directo en la última jornada, para posteriormente ascender en el play-off. Hay momentos en la vida que uno difícilmente olvida. Concluye el partido en Anduva y todo eran cabezas bajas y miradas perdidas, hasta que de la nada, surge nuestro míster, puños y brazos arriba, arengando a la afición y a sus futbolistas. Todos los que estábamos allí, supimos que íbamos a ascender.

Permítanme que eche la vista atrás y rememore momentos muy dolorosos como oviedistas. ¿Recuerdan lo que pensaron cuando el Arteixo o el Pontevedra se adelantaron en las respectivas finales del Tartiere? Todo estaba perdido. Otro año más en el pozo. Sin embargo, Panichelli puso por delante al Mirandés y absolutamente nadie bajó los brazos. El Tartiere seguía confiando y empujando como nunca. Algo había ocurrido y cambiado nuestra mentalidad. Veljko Paunovic le pegó a este club y a esta afición el revolcón que necesitaba. Un cambio de mentalidad perdedora a netamente ganadora. Había un líder al frente y todos confiábamos en él.

Cuando charlamos de fútbol, pregunto a mis amistades: ¿cuál fue el mejor futbolista de la temporada del ascenso? La respuesta más habitual es Aarón, seguida de Cazorla en el tramo final y, en menor medida, Chaira y Hassan por momentos. No hay vencedor claro. No hubo uno, dos o tres futbolistas que se salieran y llevaran al equipo a sus espaldas. Jugamos la segunda vuelta y el play-off sin delantero que metiera goles y con muchos futbolistas que, vista la situación en la que están esta temporada, parece que no daban el nivel para alcanzar el increíble logro conseguido. El ascenso de la temporada anterior vino de la mano de Paunovic que, en los últimos catorce partidos, hizo unos números estratosféricos. Los futbolistas confiaron en él, se adoptó una forma de juego clara y eficaz y se les hizo creer que era posible ganarlo absolutamente todo. Fue un ascenso de autor, un ascenso comandado desde el banquillo, que recordaremos hasta el último de nuestros días.

Por fin podíamos tener a "nuestro Ferguson". Por fin podíamos confiar en un entrenador profesional hasta la extenuación y, a la vez, comprometido con los colores que representaba. Pongan el vídeo de la entrevista a Pauno a la conclusión del partido del Mirandés y díganme lo que les viene a la cabeza cuando interrumpe sus palabras por la emoción de lo conseguido y de lo que significaba ascender con el Oviedo para él. Llegó la Primera División, perdimos en las dos primeras jornadas y lo dejó claro: "Ya hemos celebrado el ascenso, ahora a ponerse las pilas y competir". ¿Cómo no amarle?

El 9 de octubre del 2025, el Oviedo publicó que Veljko dejaba de ser el entrenador del primer equipo. El desmoronamiento de la Unión Soviética no fue tan demoledor como el que nosotros mismos nos acabábamos de provocar. Se despidió dejando una frase para la posteridad, que define a la perfección su modus operandi: "No lo siento si he sido demasiado duro, esto es Primera y hay que competir". Era un entrenador diferente. Un entrenador con personalidad, trabajo y convicción a raudales. Justo lo que se necesitaba como el respirar en esta plaza.

Una vez ha quedado claro que su destitución ha sido un error mayúsculo, nuestro director general Lleida podría ganarse, por primera vez, su más que bien remunerado sueldo, pidiendo perdón a Paunovic e intentando que regrese. Yo le doy una idea. Gurb es un extraterrestre de Eduardo Mendoza que cuando estaba desesperado por el amor de su vecina, le colocó un cartel en el rellano del edificio. A él no le resultó, pero quizás a nosotros sí. "Mi adorable Veljko: Soy joven y de aspecto agraciado, romántico y cariñoso. Tengo una buena posición económica y soy muy serio para las cosas serias. Me encanta (además de los churros) viajar en metro, lustrarme los zapatos, mirar escaparates, escupir lejos y las chicas. Aborrezco la verdura en todas sus manifestaciones, lavarme los dientes, escribir postales y oír la radio. Estoy por tus huesos". Si ni con esas resulta, toda esperanza habrá muerto.

¡Veljko te queremos! ¡Gracias infinitas por habernos hecho inmensamente felices! n