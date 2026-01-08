Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

David Costas sigue al margen del grupo a dos días del choque ante el Betis

Almada espera por el gallego y tiene también la baja segura de Bailly

El entrenamiento de esta mañana. / N. A.

Nacho Azparren

Sigue preparando el Oviedo con mimo el choque del sábado ante el Betis en el que espera por fin traducir las buenas sensaciones en victorias para escapar de la zona roja de la tabla. En la sesión de esta mañana en El Requexón, más de lo ya conocido: ausentes en el entrenamiento Ovie Ejaria, Nacho Vidal y un David Costas que trabajó en el gimnasio. Según informa el club, el gallego no está descartado, pero dependerá de cómo evoluciona en los dos entrenamientos que restan antes del choque del sábado ante el Betis,

Además, habrá cambios en la punta de ataque ya que la otra ausencia segura es la de Fede Viñas, en su caso por sanción: en Mendizorroza vio la tercera expulsión de la temporada. Álex Forés, que apunta a jugar en el Leganés como cedido la segunda mitad de la competición, es el que tiene más opciones de suplirle.

La "guerra" en el centro de mayores de Mieres se recrudece (y precisa de intervención policial)

La elegante xenofobia japonesa: el cruce del zen y la licantropía

Luis Alfonso de Borbón, nuevo consejero magistral del Cuerpo de la Nobleza de Asturias

La suspensión del juicio y las dificultades para señalar nueva vista en este 2026 acercan una posible excarcelación del narco "Matador" y los otros miembros de la red

