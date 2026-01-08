David Costas sigue al margen del grupo a dos días del choque ante el Betis

Sigue preparando el Oviedo con mimo el choque del sábado ante el Betis en el que espera por fin traducir las buenas sensaciones en victorias para escapar de la zona roja de la tabla. En la sesión de esta mañana en El Requexón, más de lo ya conocido: ausentes en el entrenamiento Ovie Ejaria, Nacho Vidal y un David Costas que trabajó en el gimnasio. Según informa el club, el gallego no está descartado, pero dependerá de cómo evoluciona en los dos entrenamientos que restan antes del choque del sábado ante el Betis,

Además, habrá cambios en la punta de ataque ya que la otra ausencia segura es la de Fede Viñas, en su caso por sanción: en Mendizorroza vio la tercera expulsión de la temporada. Álex Forés, que apunta a jugar en el Leganés como cedido la segunda mitad de la competición, es el que tiene más opciones de suplirle.