David Costas sigue al margen del grupo a dos días del choque ante el Betis
Almada espera por el gallego y tiene también la baja segura de Bailly
Sigue preparando el Oviedo con mimo el choque del sábado ante el Betis en el que espera por fin traducir las buenas sensaciones en victorias para escapar de la zona roja de la tabla. En la sesión de esta mañana en El Requexón, más de lo ya conocido: ausentes en el entrenamiento Ovie Ejaria, Nacho Vidal y un David Costas que trabajó en el gimnasio. Según informa el club, el gallego no está descartado, pero dependerá de cómo evoluciona en los dos entrenamientos que restan antes del choque del sábado ante el Betis,
Además, habrá cambios en la punta de ataque ya que la otra ausencia segura es la de Fede Viñas, en su caso por sanción: en Mendizorroza vio la tercera expulsión de la temporada. Álex Forés, que apunta a jugar en el Leganés como cedido la segunda mitad de la competición, es el que tiene más opciones de suplirle.
- Andrín y Villamanín, rima con solidaridad: donan un décimo premiado con la pedrea a la comisión de fiestas del pueblo leonés
- A la venta por 1,85 millones de euros uno de los restaurantes de bodas y banquetes más populares de Asturias
- La suerte del Niño alcanza Asturias: el primer premio deja en Avilés y Colloto (Oviedo) 'el mejor regalo de Reyes
- Oier Luengo, central del Real Oviedo, saldrá cedido con opción de compra: estos son los dos equipos interesados
- Un colegio de la Pola prohíbe jugar al balón en el patio y la Consejería lo avala: 'Se garantiza la igualdad y se reducen los conflictos
- Chollos para coger el AVE desde Asturias: billetes a siete euros por tiempo limitado
- El asturiano que está a la sombra de Trump y que 'liderará la posición de EEUU' en Venezuela
- La vida regresa a la ría de Avilés: estrellas de mar, ñoclas, gusanos y andaricas se mudan a los arrecifes artificiales