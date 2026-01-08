Fallece Iván Palacios, exentrenador del Real Oviedo B, referente del fútbol asturiano y ejemplo de superación

El fútbol asturiano vive momentos de luto tras el fallecimiento de Iván Palacios, exentrenador —entre otros— del Real Oviedo Vetusta y Avilés y que en los últimos tiempos actuaba como colaborador de la Fundación del club carbayón. Palacios, que luchaba desde hace más de una década contra el cáncer y que fue pionero al ser el primer paciente al que operaron en Asturias de un tumor cerebral estando despierto, se había convertido en un ejemplo de superación tras las intervenciones y su capacidad para recuperarse de cada batalla contra la enfermedad. Su fallecimiento, a los 48 años, deja un profundo dolor entre todos los que le conocieron.

Nacido en Turón, aunque afincado en Tapia, Palacios despuntó en los banquillos regionales de La Braña, Roces, Tapia, Luarca y el Cudillero. El Real Oviedo llamó a sus puertas para hacerse cargo del filial en la temporada 2012/13, solo unas semanas después de haber sido intervenido en la cabeza. Fue en junio de 2012 cuando se sometió a una intervención pionera en la región: la extirpación de un tumor cerebral con el paciente despierto.

Palacios siguió con su carrera en el Vetusta a pesar de todo, y de una segunda intervención, pero a comienzos de la segunda campaña en el filial azul, y con el tumor aún latente, dijo basta y tuvo que dejarlo por “asuntos personales”. “Llegó un momento, en noviembre, en el que dije que no podía seguir, que estaba perjudicando al equipo”, contó tiempo después a en una entrevista en este periódico. Estuvo 7 meses en Tapia “al margen de todo” menos su familia y sus perros.

Tras ese periodo de recuperación, regresó a los banquillos, esta vez en una aventura internacional. La Academia del PSG le llevó a Estados Unidos, a Chicago, para dirigir al Chicago Magic. Y lo hizo campeón tanto de la State Cup de Illinois como de la Conferencia del Medio Oeste. También dirigió proyectos en el Beijing Zhide de China y como director deportivo en la Unión Puerto, de Fuerteventura. En 2016 volvió a la competición asturiana para dirigir al Andés y, después, al Avilés y al Navia.

En los últimos tiempos, Palacios ejercía de colaborador con el Real Oviedo a través de su Fundación. Una de sus últimas alegrías fue el estreno de Eze con el primer equipo azul, algo en lo que tuvo mucho que ver, ya que fue el principal impulsor de la colaboración firmada en su día con la Academia Ajuwa, en Lagos, Nigeria, de donde procede el hoy defensa del Avilés, cedido por el Oviedo.