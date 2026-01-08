Joaquín, el goleador del filial azul, a la espera de Almada que lo tiene en su radar

Joaquín Delgado está en el radar de Guillermo Almada. El delantero del Vetusta, filial del Oviedo, lleva días entrenando con el primer equipo mientras el técnico uruguayo decidirá en última instancia si quiere contar con él, tal y como ha podido saber LA NUEVA ESPAÑA. La idea es clara: valorar si de aquí a final del mercado de fichajes de invierno, lo sube definitivamente a la primera plantilla. Y no es casualidad. El Oviedo necesita gol con urgencia y Joaquín Delgado es, precisamente, un goleador.

El de Utrera es uno de los grandes talentos de la cantera del Oviedo. El delantero llegó al filial carbayón en 2024 procedente del Betis y desde entonces no ha parado de marcar. El año pasado fue uno de los mayores goleadores de Tercera División con 26 tantos. Esta temporada, en Segunda Federación, acumula ya 12 antes de finalizar la primera vuelta. Un rematador espectacular, un delantero con olfato de gol que el Oviedo tiene en casa y que podría ser la solución a corto plazo.

Sin embargo, hay un problema. Joaquín Delgado ya no tiene edad de filial, lo que significa que en el caso de que subiese al primer equipo ya no podría volver al Vetusta, porque el reglamento no se lo permite. El día que suba se tiene que quedar, lo que representa un movimiento arriesgado para el Oviedo porque ocuparía una ficha del primer equipo de manera permanente.

El tema es que ahora, ante la escasez de delanteros que tiene el Oviedo y, sobre todo, ante la escasez de goles, el club se está planteando subirlo al primer equipo. Será Almada, en última instancia, quien tenga la última palabra y decida si el delantero está preparado para dar el salto o si todavía necesita más rodaje en el filial.

Delgado está a expensas del mercado. El Oviedo quiere traer un goleador para el equipo y dependerá mucho de si consiguen esa pieza para apuntalar la primera plantilla. También dependerá de todas las salidas que haya en el equipo y de si quedan fichas libres para que el delantero pueda subir finalmente. De momento, está entrenando todos los días con los mayores para que Almada termine de decidir si lo quiere incorporar permanentemente o no.

Además, Joaquín Delgado ha despertado interés de otros equipos dado su potencial goleador. Una situación que complica aún más la decisión del Oviedo. Cabe recordar que Forés está en la rampa de salida. Ahora tendrá que jugar dada la expulsión de Viñas y que Thiago Borbas todavía no está preparado. El único delantero que parece fijo en los planes a corto plazo es Fede Viñas, lo que deja al Oviedo muy necesitado de gol. En el caso de que Joaquín no terminara en el primer equipo en este mercado de invierno, sí que lo haría la temporada que viene y sería un fijo en el primer equipo. Aunque también el Oviedo podría intentar sacar tajada por el jugador si llega una oferta jugosa. De momento, el delantero sigue entrenando con los mayores, esperando a que Almada decida su futuro. Y el Oviedo, mientras tanto, sigue buscando gol. Donde sea.