Almada y los planes del Oviedo en el mercado: "El club busca un fichaje más en la delantera"

Guillermo Almada atendió esta mañana a los medios en la previa del choque ante el Betis. El entrenador confía en que la mejora de juego se mantenga, esta vez con el premio de una victoria.

La moral del grupo. “Hemos dado un paso adelante, tenemos más confianza. Merecimos ganar pero tenemos que seguir mejorando. Sería bueno sumar una victoria que nos ayudaría mucho”.

Puntería. “Ese es entrenamiento. Se puede entrenar, se puede explicar, mejorar ejecución... Pero luego define el futbolista. Es una pena que no hayamos concretado las oportunidades. Que tengamos ocasiones nos da mayores posibilidades de llevarnos el partido. Hay que mejorar la efectividad, por eso se paga tanto por los goleadores”.

La delantera. “El club busca un fichaje más para la delantera. Se barajan opciones. Thiago viene más retrasado y Forés ha hecho una buena semana, analizamos hasta el último momento para tomar la mejor opción. Son características diferentes que las de Viñas”.

Mercado en movimiento. “Es complicado tomar decisiones, sobre todo buscamos variantes ofensivas. En otras zonas estamos bien. Son situaciones atípicas en medio de la temporada, puede haber salidas y llegadas. Nuestro objetivo es ganar, analizamos el nivel de los jugadores para decidir. Pero es difícil por los movimientos que puede haber”.

Joaquín Delgado. “Tiene muy buenas condiciones y números, el problema es que gastamos una ficha. Es complicado. Lo analizamos, la idea es que venga alguien a darnos un plus y si jo viene nadie, confiaremos en él”.

Volumen de juego. “Hay que ganar, es lo más importante pero hay caminos que te conducen_: si eres mejor que el rival es más sencillo. Tengo confianza en lo que han hecho y en los entrenamientos. No será sencillo pero tenemos confianza en regalar un triunfo a los futbolistas y a la afición”.

David Costas. “Lo administramos, regulamos cargas. Un trabajo preventivo. Ha tenido un excelente rendimiento, confiamos en que seguirá en esa línea”.

El Betis. “Lo primordial es nuestro trabajo. Tienen mucha calidad, te pueden hacer daño en muchas circunstancias de juego. Nos demandará esfuerzo y concentración. También juego. Hay que jugar mejor que ellos”.

La defensa. “David estará, Dani tuvo alguna molestia, es complejo. Son situaciones que se presentan, Eric está descartado con esguince de tobillo. Si no pasa nada extraño

Plantilla larga. “Me gusta entrenar con 27 y 28 jugadores, con gente del filial. Por las circunstancias en las que vinimos, priorizamos el gryupo. No nos enfocamos en el filial proque aún no los conocemos en profundidad. En un futuro agregaremos gente de abajo, y eso nos da la posibilidad de abrirles las puertas.

Nico Fonseca. “Es polifuncional. Puede jugar en varios lugares de la zona media. Según las necesidades que tengamos le vamos a usar. Tiene muy buen primer pase, se acopla bien, entrena bien, en las posiciones del medio puede actuar en todas”.

La media punta. “Santi es un crack, está aportando por la semana, nos gustaría tener algún jugador de otras características, pero dependerá de las posibilidades del mercado y económicas. Estamos mirando a ver si hay posibilidades de fichar ahí”.

Hassan y su posible salida. “Es muy buen futbolista, cuando llegamos estaba un poco sentido y no pudo entrenar con normalidad, ahora está creciendo, tiene características que a todos nos gusta. Hasta el momento no está contemplada su transferencia, no se me ha transmitido nada. Si luego hay una oferta interesante y el jugador quiere salir... Creemos que puede crcer y aportarnos”.

Apoyo de la gente. “Me alegra por los futbolistas porque necesitamos la conexión con al gente y queremos esa alegría. Se ha revertido la cara futbolistica, pero nos queda por crecer. Todos precisamos ganar, ojalá no nos pese la ansiedad. Es muy importante el apoyo de nuestra gente y que nos reencontremos todos”.

Dendoncker. “Es un futbolista que tememos en cuenta, que puede aportar, debe mejorar alguna cosa que hemos comentado con él. El buen funcionamiento del medio también influye. Hemos tenidos buen rendimiento en el medio. Dendoncker nos va a aportar”.

La permanencia. “Vamos a dejar la vida en el campo. Necesitamos ganar, hemos mejorado el juego y hay que seguir en esa línea ascendente. Lucharemos los 7 días de la semana. Dejaremos la vida futbolística para salir de esta situación”.