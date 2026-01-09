Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Captura de Nicolás MaduroDelcy Rodríguez VenezuelaCabalgatas de ReyesBorrasca FrancisApuñalamiento AvilésSorteo de El Niño
instagramlinkedin

El Oviedo confirma un nuevo refuerzo para Almada

Gianni Michelini pasa a formar parte del cuerpo técnico del conjunto azul

Gianni Michelini, con Almada.

Gianni Michelini, con Almada. / Real Oviedo

O.O.

En el entrenamiento de esta mañana en El Requexón ha destacado la presencia de un nuevo integrante del cuerpo técnico de Guillermo Almada. Se trata de Gianni Michelini, que hasta la fecha trabajaba en el Everton de Chile, también perteneciente al Grupo Pachuca. Uruguayo de 59 años, ejercía como gerente deportivo en el conjunto chileno.

“Gianni Michelini se une al equipo de trabajo de Guillermo Almada como técnico auxiliar”, ha anunciado el club a través de sus redes sociales.

Noticias relacionadas y más

El nuevo integrante del cuerpo técnico se estrenó esta mañana para aportar sus conocimientos al intento de salvación de los azules.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents