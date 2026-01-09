El Oviedo confirma un nuevo refuerzo para Almada
Gianni Michelini pasa a formar parte del cuerpo técnico del conjunto azul
O.O.
En el entrenamiento de esta mañana en El Requexón ha destacado la presencia de un nuevo integrante del cuerpo técnico de Guillermo Almada. Se trata de Gianni Michelini, que hasta la fecha trabajaba en el Everton de Chile, también perteneciente al Grupo Pachuca. Uruguayo de 59 años, ejercía como gerente deportivo en el conjunto chileno.
“Gianni Michelini se une al equipo de trabajo de Guillermo Almada como técnico auxiliar”, ha anunciado el club a través de sus redes sociales.
El nuevo integrante del cuerpo técnico se estrenó esta mañana para aportar sus conocimientos al intento de salvación de los azules.
