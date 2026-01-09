El Oviedo negocia el fichaje del portero Marc Vidal ante la inminente salida de Moldovan

El tercer fichaje del Real Oviedo en este mercado de invierno apunta a la portería. Marc Vidal, 25 años, tercer portero del Celta esta temporada, negocia con el club vigués la rescisión de su contrato para comprometerse a continuación con el conjunto carbayón. El interés por el meta del Celta, del que informó en exclusiva LA NUEVA ESPAÑA hoy, responde a la salida de Horatiu Moldovan, que buscará los minutos que le faltaron en Oviedo en el Arouca de la Primera División de Portugal. El Celta ya negocia la salida del meta, como ha informado As, y el Oviedo quiee atar al sustituto de Moldovan.

El portero rumano va convocado ante el Betis, estará en el banquillo, pero se espera que la semana que viene ya se concrete la cancelación de la cesión desde el Atlético de Madrid, en un préstamo que no fue beneficioso para ninguna de las partes. No ha sido el paso más exitoso el del rumano por el conjunto carbayón, eclipsado por la gran temporada de Aarón y reducida su contribución al triste recuerdo copero, con eliminación en Ourense en una noche en la que Moldovan fue el más destacado a pesar de todo.

Después de que la salida de Moldovan estuviera decidida desde hace semanas, así lo pidió el propio portero (que quiere recuperar su puesto en la selección de Rumanía), en el club se valoraron dos escenarios principales: subir a Narváez al primer equipo o fichar un suplente para Aarón. La opción de Marc Vidal surgió hace unos días y, al llegar libre tras liberar su compromiso con el Celta, el Oviedo la considera beneficiosa. Además, se opta por mantener a Narváez en el Vetusta, clave en su gran temporada, para que siga compitiendo y creciendo.