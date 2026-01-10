La "amargura" de Almada con el gol del Betis: "La jugada del desenlace volvió a ser polémica, como en el último partido..."

Guillermo Almada analizó con crudeza el empate del Oviedo ante el Betis. Mostró el técnico amargura por el gol recibido, volvió a lamentar una acción polémica y subrayó la falta de contundencia para cerrar encuentros. Pese a todo, se mostró optimista con el trabajo diario, la mejora futbolística y la implicación del vestuario, insistiendo en que el esfuerzo no es negociable y en que el crecimiento debe traducirse cuanto antes en victorias.

Amargura final. “Amargura por recibir el gol cuando el partido estaba controlado, no se veía por dónde podían llegar ellos, aunque tienen tanto nivel técnico que en cualquier descuido nos podía costar caro. Es amargo porque se nos escapa el partido en una pelota que tiran al área porque no nos podían desbordar. La jugada del desenlace volvió a ser polémica, como en el último partido”.

¿Falta? “Me parece que fue falta. El empujón puede ser más fuerte o más débil, pero es falta porque crea una situación de gol. No podemos hacer nada ante la decisión que toma el árbitro”.

Crecer compitiendo. “Dejamos la vida en cada situación, hemos crecido, damos la cara. Nos falta que no cerramos los partidos. La mejor defensa cuando marcamos es ir a buscar otro. Hay que seguir trabajando, hay que aprender, se sienten identificados y dejan la vida en la cancha. Eso es lo que me transmiten”.

Mejorar sin premio. “Lo que hacemos ahora es distinto y la mejoría futbolística es notoria, pero hay que traducirlo en victorias. Intentamos priorizar cuatro o cinco conceptos, no demasiado, según pasa el tiempo iremos añadiendo más. Si tenemos un resultado positivo nos ayudaría. Hay que seguir en esta línea, lo único que no podemos negociar es el esfuerzo”.

Confianza en Hassan. “Es un gran futbolista, le cuesta aportar en la recuperación cuando la perdemos. Y ahora debemos trabajar todos en esa situación. Tiene muy buenas condiciones con la pelota, trataba de decirle que fuera más agresivo en la recuperación. Una de nuestras carencias es la poca comunicación y tratamos de suplirlo nosotros”.

Aporte de Borbas. “Debemos contar con él por la sanción a Fede y tuvo buenos minutos, nos dio paciencia. Quedamos satisfechos y se irá poniendo mejor”.

Otras variantes. “Creíamos que las opciones eran otras. Santi Cazorla es un ejemplo, pero pensamos en otras variantes distintas; en cualquier momento participará”.

Optimismo realista. “Soy optimista. Creo en el trabajo y en los futbolistas, los veo entrenar diariamente y hay una entrega absoluta. Soy muy optimista para revertir la situación. Debemos ganar, nos haría mucho bien, más allá de las buenas actuaciones que hemos tenido. Nos falta esa gotita de suerte, cualquier desliz nos cuesta caro. Es más fácil de defender esa acción que otro tipo de jugada”.

Buscar refuerzos. “Estamos en la búsqueda, no entro en las negociaciones. Precisamos variantes ofensivas para que nos den otras características para hacer daño a los rivales. No es sencillo, pero están haciendo un esfuerzo para reforzar al equipo”.

Laterales ofensivos. “Los dos laterales son ofensivos más que defensivos. Es una posibilidad y debemos adaptar a algunos jugadores. Javi tiene buena aportación ofensiva. Nos puede dar esa posibilidad en algún momento y tuvimos cerca el segundo gol en una acción suya”.

Hablar más. “Yo jugando hablaba mucho, pero no hay muchos jugadores que transmitan y hablen al compañero. No es la primera vez que me pasa en un equipo de fútbol y optamos por hacerlo nosotros, por lo menos a los de mi lado del campo. Debemos mejorarlo”.