David Costas, listo, entra en el equipo para el choque ante el Betis: este es el once de los de Almada

Almada lo anunció antes del último entrenamiento de la semana y la práctica en El Requexón lo confirmó: David Costas se entrenó con el grupo y está en la lista de convocados para la cita de esta tarde ante el Betis. En principio, lo hará desde el once inicial. En el caso de que recayera de las molestias el encargado de suplirle, según lo ensayado en El Requexón esta semana, sería Oier Luengo.

El once será el de las últimas jornadas con las novedades de Carmo y Forés en lugar de los ausentes Bailly y Viñas. Así, el once sería el formado por Aarón; Lucas, Costas, Carmo, Rahim; Sibo, Colombatto; Ilyas Chaira, Reina, Brekalo; y Álex Forés. Completan la lista de 23: Moldovan, Narváez, Luengo, Calvo, Javi López, Dendoncker, Cazorla, Fonseca, Ilic, Agudín, Hassan y Borbas.