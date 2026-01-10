La delantera inesperada busca la pólvora perdida: Forés y Borbas ante la falta de gol

Mendizorroza fue un alivio en plano ofensivo, porque al menos se sacudió el Oviedo su larga sequía ante el gol. Se permitió Fede Viñas un grito exultante con ese remate quirúrgico al primer palo en una gran acción colectiva. Pero más allá del tanto, el choque volvió a resaltar los preocupantes problemas de los azules en el área rival, con una larga lista de errores que le alejaron de una victoria más que necesaria. Ya no existe la sequía, pero sí esos problemas de efectividad y a ellos quiere el Oviedo ponerles fin esta tarde (14.00 horas) ante el Betis con una delantera novedosa y que puede que no se repita nunca más.

Dos arietes ha incluido Guillermo Almada en su lista para la cita ante el Betis, y ambos con un peso muy diferente en los planes del club. Está Álex Forés, que será titular, y como recambio un Thiago Borbas que podría estrenarse de azul. El primero podría ofrecer su último servicio a la causa –o no, en el mundo cambiante del fútbol nunca se sabe…– ya que tiene un acuerdo con el Leganés para jugar allí lo que resta de temporada, mientras que al segundo el partido le llega aún en pleno proceso de integración, sobre todo físico tras un mes de vacaciones, el que siguió al final de la Liga brasileña.

Con Viñas sancionado (tercera expulsión la que sufrió en Mendizorroza) y Rondón ya en Pachuca, así queda conformado el improvisado y novedoso ataque de un Oviedo de mínimos en ataque que, a una fecha del fin de la primera vuelta, solo suma ocho celebraciones, lo que le convierte en el ataque más pobre de las principales ligas europeas.

El dato preocupa aún más en el Carlos Tartiere, que no celebra un gol de su equipo desde el choque ante el Barça (1-3), allá por septiembre, cuando Reina adelantó a los azules con un sorprendente disparo desde la lejanía. Desde entonces, derrotas 0-2 ante el Levante y el Espanyol y cuatro empates 0-0 en los que los azules merecieron mejor suerte ante Osasuna, Mallorca, Rayo Vallecano y Celta.

A la vista de los datos anotadores, parece normal que el Oviedo busque de forma intensa nuevas piezas para su vanguardia y ni el entrenador lo esconda ante los medios. Ayer habló de forma abierta de otro delantero y de un mediapunta que ofrezca otras condiciones a lo que aportan los Cazorla o Reina. El caso es que, tras la llegada de Borbas, se esperan otros dos o tres fichajes en la zona ofensiva. Pero para encajar todas las piezas hace falta primero liberar espacio, algo que no resulta tan sencillo en el caso del Oviedo, con muchos futbolistas devaluados por su rendimiento en los últimos meses.

El Betis, con ausencias

Se enfrentará Forés y sus compañeros a una zaga que viene algo golpeada en la moral tras la goleada del Bernabéu de la semana pasada (5-1). Aunque parece más preocupado Pellegrini en reajustar su ataque ante las ausencias para el Tartiere. No estará en Oviedo Isco, convaleciente para las próximas semanas, ni tampoco Abde ni Amrabat, ambos citados con Marruecos. El que también se pierde la cita es Bakambu, recién llegado de la Copa de África.