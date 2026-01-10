Un final amargo evita la victoria de un valiente Oviedo ante el Betis

Esta vez fue un desajuste, con un ligero empujón, con una marca mejorable en todo caso. En la larga lista de sucesos que alejan al Oviedo del triunfo le tocó jugar el papel de villano a Lo Celso en un choque con ocasiones para ambos, de más peso para el Betis, que se dio dos veces con el poste, y que finalizó con un empate, otro, que no saca al Oviedo de pobre. El 1-1, al menos, permite que el Tartiere ya pueda celebrar goles y firma una primera vuelta de 13 puntos, saldo muy alejado de un equipo que quiere salvarse.

Escasa responsabilidad en ese cómputo tiene Guillermo Almada, que le ha dado otra cara al equipo. Una más atrevida. Incluso cuando el rival asusta con llegadas no se arruga. Fue valiente el Oviedo, inferior en tramos concretos, pero constante en su propuesta de ir a por el rival. Y casi le sale bien. Esta vez le sobraron 7 minutos.

Ya desde los primeros latidos del partido se intuían los roles de los dos equipos. El Betis, con la pelota, por supuesto. Así ha sido en los últimos años con Pellegrini y su patente. Tampoco rehusó el Oviedo al balón y le añadió la presión alta que Almada ha introducido como rutina. Esta vez con los cambios obligados de Carmo y Forés y el añadido de Hassan.

Real Oviedo 1 - 1 Betis

1-0, min. 64: Chaira. 1-1, min. 83: Lo Celso. Alineación Aarón (2);

Lucas (2), Costas (2), Carmo (1), Rahim (1);

Sibo (1), Colombatto (2);

Hassan (2), Reina (2), Chaira (2);

Forés (1). CAMBIOS Fonseca (2) por Sibo, min. 57.

Borbas (1) por Forés y Brekalo (1) por Hassan, min. 76.

Dendoncker (1) por Colombatto y Javi L. (1) por Chaira, min. 86. Alineación Valles (2);

Ortiz (1), Bartra (2), Valentín (2), Firpo (1);

Fornals (2), Roca (1);

Antony (2), Lo Celso (2), Ruibal (1):

Cucho (3). CAMBIOS Bellerín (1) por Ortiz, min. 61.

Riquelme (1) por Ruibal, min. 75.

Ávila (1) por Cucho y Ricardo R. (1) por Firpo, min. 80. Guillermo Cuadra (comité de Madrid). Amonestó a los locales Carmo, Borbas y Fonseca y al visitante Ávila. Carlos Tartiere: 25.549 espectadores, con casi mil seguidores béticos.

Salió un partido de vértigo y llegadas a pesar de que la mayor parte del tiempo la pelota estaba en poder del Betis, que masticaba la jugada una y otra vez hasta tenerlo claro. Cuando más daño hizo, sin embargo, fue cuando encontró vías para correr. Suele suceder así.

La primera, no obstante, fue del Oviedo, con una galopada de Rahim y control e intento de definición de Reina, pero Bartra se cruzó en su tentativa. Carmo, de cabeza en un córner, y Antony, tras genial recorte a Rahim, continuaron poniéndole picante al choque.

No fue hasta el 24 cuando empezaron a verse las escenas de acción de más peso de color verdiblanco. Fue en ese minuto cuando el Betis probó a correr, tras un córner a favor del Oviedo. Pase excelso de Fornals a la carrera de Cucho, que definió con violencia arriba, pero el poste repelió su intento. Al minuto, una aún más clara. Aarón se equivocó en la salida (noticia) y Fornals robó y se dispuso a definir. El meta corrigió su exceso tapando el arco con su cuerpo y evitando un 0-1 que ya se temía en la grada.

Respondió el Oviedo refugiándose en Hassan, que como siempre jugó su partido paralelo. Ganó a Firpo y centró, pero ni Forés ni Reina alcanzaron ese servicio con papel de regalo. Definitivamente, el partido se había descorchado.

Lo demostró Cucho, otra vez. Sibo perdió un balón sencillo y al colombiano no se le ocurrió otra cosa que tirar desde el centro del campo. Corrió Aarón hacia atrás como quien persigue el autobús perdido y el larguero fue el único capaz de negarle a Cucho el gol de la jornada.

No había estado mal el Oviedo hasta ese punto, pero la sensación era que en Primera se exige mucho más que un equipo trabajado y una propuesta aseada. Se necesita, por ejemplo, desequilibrio. Algo diferente en las zonas decisivas. Esa acumulación de talento que al Betis le rebosa el bote y al Oviedo le escasea en la despensa.

Con todo, con esa inferioridad técnica de los azules sobre el campo, el último cuarto de hora del primer tiempo fue más halagüeño para los de Almada, que ajustaron y limitaron pérdidas. Incluso se asomaron al área enemiga en un remate de Reina tras desborde de Hassan, en un testarazo de Carmo y en un chut lejano de Chaira.

El Oviedo, sin complejos tras el descanso

No temió ese cara a cara el Oviedo tras el descanso y el choque siguió alegre. Para empezar, una en cada lado. A Chaira la defensa le taponó el tiro y Aarón rechazó una de Antony que parecía más clara de lo que fue. Aarón volvió a aparecer ante Lo Celso, tras gran asistencia de Antony, y Colombatto rozó el larguero con un latigazo desde la frontal.

Seguía el partido en el filo hasta que apareció el chispazo. Fue un saque en largo de Aarón que ganó Forés y que Chaira convirtió en un golazo. Controló, puso el cuerpo por delante de Bartra y siguió avanzando, se perfiló para la derecha y golpeó raso, abajo, al rincón. Una serie de buenas decisiones seguidas de una acción, esta sí, de futbolista de Primera.

No crean que el partido se serenó ahí. Nada de eso. Ya se sabía de Almada que a veces sus equipos son un poco kamikazes, y así fue, pues el Oviedo siguió aceptando el intercambio de golpetazos. Pudo sentenciar Hassan, pero Valles desvió con el pie y apareció a continuación Aarón para chafar el intento de Bartra como improvisado atacante.

No se achicaba el Oviedo, pero le faltaba tiento para sentenciar. Y sabía a lo que se exponía. El empate era una puerta abierta que agarró Lo Celso con remate preciso, con leve empujón previo sobre Carmo, algo blando el central, tras gran centro de Antony.

Quedaban solo 7 minutos para el final y al Oviedo se le vinieron viejos fantasmas encima. Y eso que pudo anotar en un centro de Javi López que no pudo embocar Borbas, pero la última fue de Riquelme para el Betis, con definición muy arriba.