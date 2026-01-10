Incidentes con aficionados del Betis en el Tartiere: intentos de colarse, cargas y una auxiliar herida

Unos mil béticos pusieron el colorido en el choque entre el Oviedo y el conjunto andaluz. Antes del choque, se registraron incidentes en la puerta 24 de acceso al Carlos Tartiere, la de acceso de los aficionados visitantes tal y como informó el Real Oviedo: “En la puerta 24, por la que está accediendo afición del Real Betis, ha habido intentos de colarse, con una auxiliar herida y cargas policiales".

Fue la nota desagradable de un gran partido, lleno de oportunidades y disputado en un Carlos Tartiere que a pesar de la hora, 14.00, respondió con una entrada de 25.549 espectadores.

Ya horas antes del partido, pudo verse por las calles de Oviedo a los cerca de mil aficionados que se desplazaron desde Sevilla, muchos de ellos aprovechando la conexión aérea entre la capital hispalense y el Principado de Asturias.