Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Captura de Nicolás MaduroDelcy Rodríguez VenezuelaCabalgatas de ReyesBorrasca FrancisApuñalamiento AvilésSorteo de El Niño
instagramlinkedin

Incidentes con aficionados del Betis en el Tartiere: intentos de colarse, cargas y una auxiliar herida

Fue la nota desagradable a un partido con gran colorido en la grada ante más de 25.000 espectadores

EN IMÁGENES: Ambientazo en el Carlos Tartiere para vivir el Real Oviedo-Betis

EN IMÁGENES: Ambientazo en el Carlos Tartiere para vivir el Real Oviedo-Betis / Irma Collín / LNE

o. o.

Unos mil béticos pusieron el colorido en el choque entre el Oviedo y el conjunto andaluz. Antes del choque, se registraron incidentes en la puerta 24 de acceso al Carlos Tartiere, la de acceso de los aficionados visitantes tal y como informó el Real Oviedo: “En la puerta 24, por la que está accediendo afición del Real Betis, ha habido intentos de colarse, con una auxiliar herida y cargas policiales".

Fue la nota desagradable de un gran partido, lleno de oportunidades y disputado en un Carlos Tartiere que a pesar de la hora, 14.00, respondió con una entrada de 25.549 espectadores.

Noticias relacionadas y más

Ya horas antes del partido, pudo verse por las calles de Oviedo a los cerca de mil aficionados que se desplazaron desde Sevilla, muchos de ellos aprovechando la conexión aérea entre la capital hispalense y el Principado de Asturias.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un error en las participaciones, 10.000 euros de lotería de Navidad y una solución que puede acabar en los juzgados: el 'caso Villamanín' de un equipo de fútbol asturiano
  2. Masymas pone fecha de cierre a uno de los supermercados de Ciudad Naranco: 'Queremos dar las gracias a todos los vecinos, clientes y visitantes que nos habéis acompañado durante todo este tiempo
  3. Muere atragantado un hombre en un bar de Gijón
  4. Incertidumbre en el ministerio de Puente: ¿podrán los nuevos trenes de mercancías pasar por la línea del AVE asturiano?
  5. La Aemet advierte de una 'anomalía' que llega a Asturias la próxima semana: calor y lluvias fuera de lo común
  6. La DGT lo confirma: todos los conductores que quieran van a poder conseguir dos nuevos puntos en el carné
  7. Los ingenieros hablan: creen que la línea de AVE de Asturias es apta para los nuevos trenes de mercancías y que el Gobierno solo busca 'ganar tiempo
  8. La fuente de la plaza de San Miguel de Oviedo ya luce sus nuevos chorros semiesféricos

Moleiro y Gerard Moreno desmontan al Alavés

Moleiro y Gerard Moreno desmontan al Alavés

Casi 1.400 vecinos de Laviana se benefician ya de los autobuses gratuitos a los pueblos y de la línea urbana del Nalón

Casi 1.400 vecinos de Laviana se benefician ya de los autobuses gratuitos a los pueblos y de la línea urbana del Nalón

El barrio ovetense de la época yeyé, que echa de menos el motor del Hospital y espera tiempos mejores

El barrio ovetense de la época yeyé, que echa de menos el motor del Hospital y espera tiempos mejores

Iñigo Pérez: "Con Arrasate alcancé mi mejor nivel, uso conceptos adquiridos con él"

Iñigo Pérez: "Con Arrasate alcancé mi mejor nivel, uso conceptos adquiridos con él"

Jagoba Arrasate: "Quiero un equipo más valiente e incómodo para el rival"

Jagoba Arrasate: "Quiero un equipo más valiente e incómodo para el rival"

Somió rinde homenaje a Dionisio Cifuentes en el 75º aniversario de su fallecimiento: "Su gloria no se borrará"

Somió rinde homenaje a Dionisio Cifuentes en el 75º aniversario de su fallecimiento: "Su gloria no se borrará"

EN IMÁGENES: Somió rinde homenaje a Dionisio Cifuentes en el 75º aniversario de su fallecimiento: "Su gloria no se borrará"

EN IMÁGENES: Somió rinde homenaje a Dionisio Cifuentes en el 75º aniversario de su fallecimiento: "Su gloria no se borrará"

VÍDEO: Así fue la misa en la capilla de las Agustinas por Dionisio Cifuentes y descubrimiento de una placa conmemorativa en la plaza

VÍDEO: Así fue la misa en la capilla de las Agustinas por Dionisio Cifuentes y descubrimiento de una placa conmemorativa en la plaza
Tracking Pixel Contents