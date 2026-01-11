"No jugamos como un colista", clama el vestuario del Oviedo

Fue otro palo, porque la victoria estaba en la mano cuando solo quedaban 7 minutos para el final. Pero el desenlace fue el mismo que en ocasiones recientes: empate. El Oviedo cierra la primera vuelta con 13 puntos, saldo insuficiente para lograr la permanencia, pero los síntomas dicen que podrían ser alguno más.

Para el vestuario, el palo por el empate de Lo Celso se amortigua en parte por la imagen ofrecida. David Carmo es de los que lamentó el final de un choque que parecía controlado. "Es una pena para nosotros y para la afición. Merecíamos la victoria, la necesitamos para la gente del club y para los seguidores. Es frustrante pero el lunes ya nos fijaremos en Osasuna".

"Ha que cambiar frustración por motivación. La gente está con nosotros debemos recordarlo en cada entrenamiento. Cuando ganemos solo van a pasarnos de cosas positivas, No jugamos como un último clasificado, sino con personalidad, con eso debemos quedarnos", añadió el zaguero tras el choque. Carmo vio la amarilla en una entrada sobre Antony y al ser la quinta se perderá el choque de Pamplona de la semana que viene.

Para Nico Fonseca, en su segundo partido con el Oviedo y en el primero ante la afición de los azules, "hay enfado pero hay que valorar las cosas buenas. Es el camino. Hay que seguir con la misma unidad y entrega y porque vamos por la buena senda".

De su estreno en el Tartiere, el uruguayo explicó que "se siente cariño, así ha sido desde el primer día que llegué. Hay que estar positivos y unidos porque creo que lo vamos a sacar adelante. Lo que hacemos bien ha que mantenerlo con constancia, durante más momentos. Ha una adaptación al entrenador y nos va a dar frutos".

Uno de los más satisfechos con el choque, a pesar del resultado final, fue Ilyas Chaira que estrenó su cuenta anotadora en Primera División. "Llevaba mucho tiempo esperando marca en esta categoría, y me deja muy contento poder hacerlo", indicó el extremo, que ya la semana pasada ayudó al equipo con una asistencia a Viñas en el 0-1 de Vitoria. "Seguimos creyendo en la permanencia. Es algo difícil, pero con el apoyo de la afición y en esta línea ascendente que mostramos en los últimos partidos se puede conseguir", relató el marroquí.

Derrota del Femenino

El Real Oviedo Femenino inició su año competitivo ayer, visitando al CD Tenerife, uno de los locales más fieros, que solo ha perdido un choque ante su gente. Y pudieron cumplir con una buena actuación las de Andrea Suárez, que cayeron 4-2. El conjunto carbayón se adelantó con un doblete de Raissa Mbappé en el primer tiempo, cuando todo parecía ir rodado, pero el Tenerife B logró la remontada con cuatro goles en la segunda mitad para firmar ese 4-2 final.

