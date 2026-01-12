Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Giráldez, entrenador del Celta, abre la puerta de salida a Marc Vidal, portero al que quiere el Oviedo: "Será lo mejor para él"

"Tiene opciones de salir", reconoce el técnico sobre su guardameta

Partido entre el Rayo Vallecano y el Real Club Celta de Vigo en el Estadio de Vallecas. Marc Vidal of RC Celta de Vigo warms up during the Spanish League, LaLiga EA Sports, football match played between Rayo Vallecano and RC Celta de Vigo at Estadio de Vallecas on September 21, 2025, in Madrid, Spain. AFP7 21/09/2025 ONLY FOR USE IN SPAIN

Nacho Azparren

Claudio Giráldez, entrenador del Celta, abrió la puerta de salida a su terer portero, Marc Vidal, al que pretende el Real Oviedo, tal y como informó el pasado viernes LA NUEVA ESPAÑA en exclusiva. El técnico del Celta ya asume su salida. "Marc Vidal es uno de los jugadores que tiene alguna opción para poder salir", respondió el entrenador al ser cuestionado por las posibles salidas dentro de la plantilla celeste.

"Si saliese Marc, tenemos recursos dentro del filial y el juvenil. Hay muy buenos porteros para poder suplirlo. Lo que se decida será lo mejor para Marc Vidal", añadió el entrenador, antes de alabar al meta: "Cuando no participa un jugador no es una situación sencilla de gestionar y desde aquí mi mayor agradecimiento a él y a Iván Villar cuando no han jugado, por el compromiso, por cómo suman siempre al grupo, por cómo entrenan y por cómo ponen las cosas muy fáciles a todos".

