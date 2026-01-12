Giráldez, entrenador del Celta, abre la puerta de salida a Marc Vidal, portero al que quiere el Oviedo: "Será lo mejor para él"

Claudio Giráldez, entrenador del Celta, abrió la puerta de salida a su terer portero, Marc Vidal, al que pretende el Real Oviedo, tal y como informó el pasado viernes LA NUEVA ESPAÑA en exclusiva. El técnico del Celta ya asume su salida. "Marc Vidal es uno de los jugadores que tiene alguna opción para poder salir", respondió el entrenador al ser cuestionado por las posibles salidas dentro de la plantilla celeste.

"Si saliese Marc, tenemos recursos dentro del filial y el juvenil. Hay muy buenos porteros para poder suplirlo. Lo que se decida será lo mejor para Marc Vidal", añadió el entrenador, antes de alabar al meta: "Cuando no participa un jugador no es una situación sencilla de gestionar y desde aquí mi mayor agradecimiento a él y a Iván Villar cuando no han jugado, por el compromiso, por cómo suman siempre al grupo, por cómo entrenan y por cómo ponen las cosas muy fáciles a todos".