Giráldez, entrenador del Celta, abre la puerta de salida a Marc Vidal, portero al que quiere el Oviedo: "Será lo mejor para él"
"Tiene opciones de salir", reconoce el técnico sobre su guardameta
Claudio Giráldez, entrenador del Celta, abrió la puerta de salida a su terer portero, Marc Vidal, al que pretende el Real Oviedo, tal y como informó el pasado viernes LA NUEVA ESPAÑA en exclusiva. El técnico del Celta ya asume su salida. "Marc Vidal es uno de los jugadores que tiene alguna opción para poder salir", respondió el entrenador al ser cuestionado por las posibles salidas dentro de la plantilla celeste.
"Si saliese Marc, tenemos recursos dentro del filial y el juvenil. Hay muy buenos porteros para poder suplirlo. Lo que se decida será lo mejor para Marc Vidal", añadió el entrenador, antes de alabar al meta: "Cuando no participa un jugador no es una situación sencilla de gestionar y desde aquí mi mayor agradecimiento a él y a Iván Villar cuando no han jugado, por el compromiso, por cómo suman siempre al grupo, por cómo entrenan y por cómo ponen las cosas muy fáciles a todos".
- Muere atragantado un hombre en un bar de Gijón
- La historia de una de las confiterías más conocidas de Oviedo, que cumple cien años: 'Los clientes son los mejores embajadores
- La 'histórica' cafetería de Oviedo que cierra tras siete décadas: 'Esta semana han llorado aquí muchos clientes
- Las lágrimas de Paula Echevarría y Lorena Castell y el 'sí' de Risto: el talento del Coro Minero conquista 'Got Talent
- La DGT lo confirma: todos los conductores que quieran van a poder conseguir dos nuevos puntos en el carné
- La peor noche de Reyes de Teresa, asturiana de 96 años: fue al hospital exhausta por una gripe, le niegan cama dos veces y no podía volver a su pueblo por la nieve (hasta que llegó al rescate la Guardia Civil)
- Un error en las participaciones, 10.000 euros de lotería de Navidad y una solución que puede acabar en los juzgados: el 'caso Villamanín' de un equipo de fútbol asturiano
- Grave accidente de tráfico en Langreo, con una mujer herida tras dar varias vueltas de campana en su coche