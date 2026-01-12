El gol, la búsqueda del Oviedo en el mercado: así están las cosas en los despachos

Ya han llegado dos (Fonseca y Borbas), han salido otros dos (Rondón y Brandón) y hay otra operación en camino: la marcha de Moldovan a Portugal y la contratación en su lugar de Marc Vidal. Un inicio con curvas del mercado invernal para el Oviedo y, sin embargo, la sensación que se desprende de todos los movimientos es la de que a los rectores azules aún les quedan muchas operaciones por cerrar. Dos atacantes, como mínimo. Y que el trabajo aún está en camino.

La principal búsqueda, casi obsesión, es la de encontrar gol en el mercado. No es sencillo. El gol es lo más caro y no es sencillo adaptar el tope salarial del Oviedo a algunos parámetros. Además, no es el mercado invernal el que más oportunidades ofrezca precisamente a los equipos en apuros como el de Almada.

Esta vez, la forma de trabajar mira más a México que a Oviedo, con Jesús Martínez y su asesor Rafa Monge llevando el peso de las operaciones, pero también desde las oficinas del Tartiere se trabaja en reforzar al equipo. De hecho, la llegada próxima de Marc Vidal está siendo pilotada por Agustín Lleida y Roberto Suárez, director general y director deportivo respectivamente.

Y en los dos frentes trabaja el Oviedo en busca de oportunidades de mercado. Mientras Pachuca controla las opciones americanas, todo lo que se ponga a tiro en España y Europa es de la dirección deportiva.

Liberar fichas

Pero hay un asunto que se ha retrasado y que evita mayores avances, el de las salidas. Se han ido dos futbolistas y otro, Moldovan, lo hará en los próximos días, pero sigue habiendo excedente. El Oviedo tiene las 25 fichas ocupadas, por lo que antes de que contrate a otro futbolista debe dar salida a alguno de los descartes. Es ahí donde las situaciones han ido cambiando con el paso de los días.

Por ejemplo, Sibo y Hassan eran dos jugadores en el escaparate por los que se habían recibido propuestas. Olvidados por Carrión, la llegada de Almada sin embargo les concede un papel protagonista en sus planes. Nada es definitivo con tanto mercado por delante, pero su rol en el equipo parece haber matizado su condición de transferibles.

El que sigue teniendo clara su salida, a pesar de lo sucedido el sábado, es Álex Forés. El Oviedo no cuenta con él y el delantero ya le dio su palabra hace dos semanas al Leganés para jugar en Butarque la segunda vuelta. El fichaje de Borbas, con Viñas como titular y la búsqueda de un tercer delantero, con Joaquín Delgado en la recámara, no le conceden sitio y liberar su ficha es necesario para encajar todas las piezas.

Hay más futbolistas por los que el Oviedo escucha ofertas. Por ejemplo, Oier Luengo, al que quieren Cádiz y Albacete, relegado durante la temporada al rol de quinto central. Tampoco parece que futbolistas como Ovie Ejaria (al que aún le resta cerca de un mes antes de volver a los terrenos de juego) o Luka Ilic, la mayor inversión del verano y que no cuenta para Almada, entren en los planes inmediatos del club: sus salidas liberarían fichas y espacios en el tope salarial.