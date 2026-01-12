El Oviedo se interesa por Jacobo González, del Córdoba, y está dispuesto a pagar traspaso
Los azules se fijan en el extremo que acaba contrato en junio y es clave en los planes de Iván Ania
El Oviedo ha puesto los ojos en Jacobo González, extremo y media punta del Córdoba, una de las piezas fundamentales del Córdoba de Iván Ania en su intento por reforzar el ataque de cara a la segunda vuelta. El club azul sigue al madrileño, de 28 años, desde hace tiempo y ahora se dan las condiciones para que pueda acometer la operación: Jacobo termina el 30 de junio y el Córdoba quiere sacar tajada ahora antes de que se vaya libre en unos meses. De hecho, Oviedo y Córdoba han iniciado las conversaciones para su traspaso.
La operación, adelantada por el periodista Matreo Moretto, también tiene sus riesgos ya que el Elche también se ha interesado por el futbolista, pero el Oviedo, según ha podido saber LA NUEVA ESPAÑA, está bien posicionado en su contratación. Jacobo es uno de los referentes ofensivos del Córdoba, como demuestran los 5 goles anotados hasta la fecha. Ha jugado 19 partidos. La pasada campaña, también destacaron sus números ofensivos, con 9 goles y 6 asistencias para los de Iván Ania.
La situación ahora, con su contrato próximo a expirar, hace que tanto futbolista como club se planteen una salida, con el Oviedo en buena posición para acometer un fichaje que, al contrario de lo que sucedió con Fonseca o Borbas (que fueron cocinados en México) le corresponde a la dirección deportiva del conjunto carbayón.
Opciones
La de Jacobo no es la única alternativa que maneja el Oviedo para el costado del ataque, pero sí una de las favoritas para los rectores azules. Además, desde México también se buscan alternativas que puedan dar un plus al ataque en manos de Almada.
