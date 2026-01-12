Sigue la "Opración salida": Álvaro Lemos deja el Oviedo y se va al Granada

Sigue el Oviedo acelerando la Operación Salida, aunque en este caso sin efectos en el tope salarial. El siguiente en salir apunta a ser Álvaro Lemos, lateral derecho que se entrenaba con el grupo, aunque sin ficha, tras la grave lesión que sufrió la pasada temporada. El futbolista se desvinculará del Oviedo en las próximas horas y todo apunta a que jugará en el Granada, de Segunda.

Lemos sufrió una grave lesión en la rodilla de la que fue operado el curso pasado, tras un percance en El Requexón. En un gesto hacia él, el club le renovó un año más para que se recuperara con los servicios médicos del Oviedo. En las últimas semanas ya estaba con el grupo, aunque no se le había tramitado la ficha al comienzo de curso, por lo que su salida no libera espacio para la búsqueda de nuevos activos.

Cuatro salidas

La de Lemos es la cuarta marcha en el Oviedo en lo que va de mercado invernal. Salomón Rondón y Brandon Domingues dejaron su sitio en la plantilla a los nuevos Nico Fonseca y Thiago Borbas. El otro en salir antes fue Paraschiv, aunque en su caso cambió la cesión a la Cultural, donde no tenía minutos, por el Dinamo de Bucarest rumano. El siguiente en salir, tras Lemos, apunta a ser Moldovan para enrolarse en el Arouca de Portugal.