Iván Ania, sobre el interés del Oviedo en Jacobo: “Puede jugar en Primera... Pero tiene contrato en el Córdoba"

Jacobo González es uno de los grandes objetivos del Real Oviedo en este mercado invernal y negocia el club azul con el Córdoba el traspaso de un futbolista que acaba contrato el próximo 30 de junio. Sin embargo, el atacante sigue siendo importante en los planes de Iván Ania, como muestra le hecho de que ayer fue titular con el Córdoba y anotó un tanto en el triunfo 1-2 de los andaluces en Huesca, resultado que les acerca a la zona de play-off.

El entrenador del Córdoba, el exoviedista Iván Ania, hizo referencia a la situación del futbolista ante el presunto interés del Oviedo por ficharle en este mercado de invierno. “Jacobo tiene unos números buenísimos. Son 6 goles, el año pasado hizo 9. En una vuelta lleva 6, es un jugador evidentemente atractivo para equipos de categoría superior. Por condiciones puede jugar claramente en Primera División, pero tiene contrato en el Córdoba”, indicó Ania tras el triunfo en El Alcoraz.