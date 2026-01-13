Iván Ania, sobre el interés del Oviedo en Jacobo: “Puede jugar en Primera... Pero tiene contrato en el Córdoba"
El atacante, uno de los objetivos azules en el presente mercado invernal
O. O.
Jacobo González es uno de los grandes objetivos del Real Oviedo en este mercado invernal y negocia el club azul con el Córdoba el traspaso de un futbolista que acaba contrato el próximo 30 de junio. Sin embargo, el atacante sigue siendo importante en los planes de Iván Ania, como muestra le hecho de que ayer fue titular con el Córdoba y anotó un tanto en el triunfo 1-2 de los andaluces en Huesca, resultado que les acerca a la zona de play-off.
El entrenador del Córdoba, el exoviedista Iván Ania, hizo referencia a la situación del futbolista ante el presunto interés del Oviedo por ficharle en este mercado de invierno. “Jacobo tiene unos números buenísimos. Son 6 goles, el año pasado hizo 9. En una vuelta lleva 6, es un jugador evidentemente atractivo para equipos de categoría superior. Por condiciones puede jugar claramente en Primera División, pero tiene contrato en el Córdoba”, indicó Ania tras el triunfo en El Alcoraz.
- El histórico hotel de Oviedo que cierra este lunes para abordar una profunda reforma
- Hallan a un joven desangrándose en el Antiguo de Oviedo tras ser apuñalado por tres personas
- El Papa León XIV bendice a un matrimonio de Gijón en la recepción a los voluntarios del Jubileo: 'Ha sido emocionante
- La familia asturiana Cosmen mantiene su empeño en operar trenes en el Eurotúnel, pese al primer revés
- Los 850 empleos que Indra ofrecerá en Asturias: los perfiles que demanda (desde ingenieros a estudiantes de FP) y cómo optar a ellos
- Un joven se fuga de un centro de menores de Asturias y aparece en Gijón con un gran machete
- El gran despliegue por el pescador de Coaña destapa fricciones entre Emergencias y la Guardia Civil por el mando de los dispositivos
- La dulce historia de Paula y Luis en Vegadeo: dejaron su vida en Madrid para reabrir un obrador de pastelería en la capital veigueña