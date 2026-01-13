Lucas Ahijado: "Jugar en Primera es el sueño de cualquier niño"

"Jugábamos contra un rival que tenía calidad. Sabíamos que a la mínima nos la podía enchufar y así fue. Nosotros también tuvimos". Lucas Ahijado analiza con naturalidad lo sucedido el pasado sábado ante el Betis. Es una lectura muy común en Primera.

El punto sumado no permite a los azules estirar la cabeza de la zona baja y finalizan la primera vuelta con 13 puntos. Toca reaccionar. "En el campo estamos encontrándonos bien. Falta lo más importante, acabar bien los encuentros. La situación es agridulce porque no acaban de llegar las victorias", analiza el canterano, al que la situación liguera no le altera su percepción de la temporada del regreso: "Jugar en Primera con el Oviedo es lo que siempre he querido. He trabajado durante mucho tiempo para ello. Es el sueño de cualquier niño, además para mí más especial aún hacerlo en el club de mi vida".

El encuentro del sábado ante Osasuna es una oportunidad para salir del bache sin victorias. Y también es para Lucas la ocasión de reencontrarse con un amigo sobre el terreno de juego: Abel Bretones. "Será especial para los dos. Él salió de aquí, jugamos juntos y ahora nos enfrentamos en Primera. Es un partido muy bonito", señala el canterano azul.