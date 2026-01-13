Dos novedades en El Requexón: Valenzuela toma el mando, Nacho Vidal recuperado

La primera sesión de la semana en El Requexón, la que empieza a mirar directamente al duelo ante Osasuna de este sábado, llegó cargada de novedades. Una en el cuerpo técnico, con la inclusión de Rubens Valenzuela, el nuevo preparador físico, elección de Guillermo Almada, que dirigió la primera parte de la sesión de forma enérgica. La otra apunta a la plantilla. Con Nacho Vidal por fin con el grupo tras varias semanas alejado de los terrenos de juego. Quizás sea pronto para entrar ya en la lista, pero el duelo ante Osasuna, su exequipo, supone una importante motivación en su puesta a punto.

Valenzuela, uruguayo de 64, años es la última pieza del cuerpo técnico en llegar y sucede a Jorge Tejada, que regresa a su labor en el filial tras ayudar en los últimos encuentros. Ya con Almada aterrizó Darwin Quintana y semanas después se unió Gianni Michelini como asistente. De los entrenadores anteriores continúan Jesús Unanua y Javi Benavides. El nuevo integrante ya trabajó con Almada en Pachuca y en 2025 desempeñó su labor en Cruz Azul, de la máxima categoría mexicana.

En cuanto a lo meramente deportivo, El regreso de Nacho Vidal es un alivio para Almada que ha tirado de Lucas desde su llegada sin tener un sustituto claro, más allá del recurso de Oier Luengo en el costado. Vidal cayó lesionado tras el choque ante el Mallorca de la 15.ª jornada. No ha vuelto a jugar desde entonces. Antes, había sido básico en los planes de Paunovic y de Carrión, con 981 minutos sobre el campo, después de 12 partidos disputados.

Ahora, se entiende que Lucas seguirá ostentando la vitola de titular hasta que Vidal recupere su ritmo competitivo. Pero verle entrenarse con sus compañeros descubre que está en la recta final de su recuperación.

La sesión de ayer fue dirigida a los jugadores con menos minutos ante el Betis y contó con la ayuda de futbolistas del Vetusta. Al que no se vio sobre el campo número 5 fue a Dani Calvo. El central atravesó la semana pasada algunos problemas físicos, aunque finalmente entré en la lista. Ahora, con Carmo sancionado de cara a Pamplona por la quinta amarilla vista el sábado, Calvo tiene muchas opciones de entrar en el equipo para jugar ante Osasuna.

Además de los casos comentados, sigue estando en el parte médico un Ovie Ejaria al que no se espera hasta dentro de unas semanas.

El equipo vuelve a entrenarse esta mañana en El Requexón, 10.30 horas, ya que esta semana no gozarán los futbolistas de ningún día de descanso de cara al choque ante Osasuna del sábado, a las 18.30 horas.