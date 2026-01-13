El Real Oviedo se lanza a por Jacobo González y desde México surge otra opción para el ataque

Busca el Real Oviedo gol, por encima de todo, y eso es precisamente lo que ofrece Jacobo González. El extremo, o media punta, del Córdoba es objetivo prioritario del club azul en el presente mercado de invierno y el Oviedo ya negocia los términos de un traspaso que le llevaría a pagar por un futbolista capital en los planes de Iván Ania. No es la única operación en la que trabaja el Oviedo, ya que desde México Pachuca también busca alternativas en ataque, con una que gusta especialmente, la del uruguayo Emiliano Gómez.

El Oviedo sigue a Jacobo González, de 28 años, desde hace tiempo y ahora se dan las condiciones para que pueda acometer la operación: termina contrato el 30 de junio y el Córdoba quiere sacar tajada ahora antes de que se vaya libre en unos meses. De hecho, Oviedo y Córdoba iniciaron hace algunos días las conversaciones para su traspaso. Los azules deberán pasar por caja para ficharle.

La operación también tiene sus riesgos, ya que el Elche se ha interesado por el futbolista, pero el Oviedo está bien posicionado en su contratación. Jacobo González es uno de los referentes ofensivos del Córdoba, como demuestran los 5 goles anotados hasta la fecha. La pasada campaña también destacaron sus números ofensivos, con 9 goles y 6 asistencias para los de Iván Ania.

La situación ahora, con su contrato próximo a expirar, hace que tanto futbolista como club se planteen una salida, con el Oviedo dispuesto a acometer un fichaje que, al contrario de lo que sucedió con Fonseca o Borbas (que fueron cocinados en México), le corresponde a la dirección deportiva del conjunto carbayón.

Opción desde México

Pero el de Jacobo González no es el único nombre que se maneja. Desde Pachuca, con Jesús Martínez y Rafa Monge a los mandos, se tantean más alternativas para reforzar el foco ofensivo y una que gusta especialmente es la de Emiliano Gómez, otro uruguayo, aunque este milita en el Puebla de la Liga mexicana.

Emiliano Gómez, de 24 años, coincide con Jacobo González en la posición, extremo o media punta, pero es una operación independiente y complementaria a la del jugador del Córdoba. En su caso, el problema radica en el alto coste de la operación. Gómez viene de cumplir una gran temporada en Puebla, la pasada, con 6 goles y 4 asistencias, lo que ha hecho que despierte el interés de los equipos más poderosos económicamente de México, como América o Toluca. Su club, sin embargo, pide una cantidad cercana a los 5 millones de dólares (4,3 millones de euros) para desprenderse del futbolista.

Pachuca lleva varios días de conversaciones con Puebla, aunque por el momento el alto coste de la operación complica sobremanera la opción de que Emiliano Gómez recale en el Real Oviedo.

Vidal, el siguiente

En todo caso, tanto en el caso de Jacobo González como en el de Emiliano Gómez, el Oviedo debería soltar lastre antes de cerrar sus incorporaciones, ya que ahora mismo no dispone de fichas libres para ningún rostro nuevo.

El que está más cerca de salir entre los descartes azules es Horatiu Moldovan, que rescindirá su cesión desde el Atlético de Madrid para buscar en Portugal los minutos que le han faltado a la sombra de Aarón. Pero su marcha no generará sitio para ningún atacante, ya que el Oviedo empleará la ficha libre en incorporar a Marc Vidal, meta del Celta, próximo a rescindir su contrato con el club vigués.