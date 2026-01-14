Almada, pon a Cazorla: opinión de Toño Bernardo sobre la actualidad del Oviedo

No hay remedio. Con suma rapidez, me hago mayor. El otro día le expliqué a mi hijo que cuando yo era pequeño, en casa de mis padres, teníamos un televisor al que se le iba con frecuencia el volumen. Lo solucionábamos dando un golpazo en la zona del altavoz, debajo de los botones para cambiar de canal, con un bastón que siempre teníamos a mano para estos menesteres. Estoy seguro de que no entendió nada. Creo que en su mente aparecía su padre realizando pinturas rupestres en Tito Bustillo.

Tantos años y tantas temporadas a mis espaldas hacen que ya pocas cosas tengan la capacidad de sorprenderme en un campo de fútbol. Pero no, no lo puedo evitar. Hay un espécimen que habita en la fauna futbolística al que yo exterminaría de las gradas sin miramiento alguno. Penalti a favor del Oviedo. Momento de suma importancia. Nervios a flor de piel. Nuestro futbolista coloca el balón en el punto de penalti y se oye por detrás "seguro que lo falla. Ya lo verás". Tengo que contenerme, porque le cogería por el pescuezo con menos delicadeza que Homer a Bart. Si lo falla, "te lo dije. Ya lo sabía yo". Entre el cabreo por el penalti errado y el tener que aguantar al Nostradamus de Ventanielles a lado, recordándote lo que él sabe de fútbol, me veo como Michael Douglas en su "Día de Furia", metralleta en mano, disparando a gente por doquier. Por el contrario, si lo metemos y todo son alegría y abrazos, ya nadie más se acuerda de la profecía errada. Siempre sale ganando.

(Ahora que he captado su interés con el título y les he engañado, ya tienen que leer el artículo completo. No hay vuelta atrás. Lo siento ).

Me molestan sobre manera los que dirigen su ira sobre los chavales de la cantera. Jóvenes normales, que cumplen, que luchan, que tienen calidad y que cobran poco. Esos son sus enemigos a batir. Todo mal. No hacen nada bien. El gran Lucas Ahijado puede dar una conferencia al respecto. Oye, pero si fichas a un estonio cuyo apellido se compone de todas las consonantes del abecedario y que hace diez años jugó doce partidos de suplente en el Crystal Palace y fue internacional Sub 21 en siete partidos, ese es un fenómeno al que se le perdona todo. Que no la rasque y se le conozca más por sus publicaciones en redes que por su rendimiento futbolístico es culpa del entrenador.

¡Cuidado que voy! Estoy seguro que lo han escuchado como yo. "El bueno no era Cazorla, era su hermano", que digo yo que será Cazorla también. No tengo el placer de conocer al hermano de Santi, ni de haberlo visto jugar al fútbol nunca, pero ¿de verdad el bueno era el hermano? ¿No estaréis confundiendo al hermano de Cazorla con Jorge Valiente? Ese si que era mejor que Cazorla. Si Melendi desbancó a Pablo Moro, Cazorla le hizo la misma jugarreta a Valiente.

Pero oiga, que no todo va a ser malo. Que en el fútbol hemos progresado. ¡Claro que sí! Yo crecí escuchando en el viejo Tartiere llamar despectivamente a un jugador "Mari Pili", porque lucía una lustrosa melena rizosa rubia. Luis Elcacho era un jugador rudo, combativo y que dio un gran resultado en Oviedo, pero tenía melena rubia, estilo Shirley Temple, y en la década de los 80, en un ámbito tan masculino como el fútbol, resultaba ya de por si un argumento definitorio para su ridiculización. Es justo reconocer que desde que Albertone fichó a Abasolo, el debate dio un paso adelante.

Echo mucho de menos a mi buen amigo Fredi "Infiestu". Décadas al pie del cañón en el barro, subimos por fin a primera y nos ponen todos los partidos en casa a las 14.00 horas, privándole de acudir, por motivos laborales, al campo. No olvidemos que ante el beneplácito de nuestros dirigentes, incapaces de alzar la voz y defender al socio frente el desprecio de la Liga. Fue marcar Chayra al Betis y acordarme de él. Escuchaba su voz decirme "Xonín, con estos 15 puntos ponémonos a 3 de la salvación. Vas reíte, pero tenemos la Conference League a 9 puntos. No ye nada". Creo que es el que asesora a Jesús Martínez en sus aspiraciones europeas. Optimismo sociológico.

¿Podéis explicarme por qué a algunos os molesta que recordemos el 2003 y los años del barro con cariño? Forma parte de la historia del Real Oviedo. Deportivamente, fue una hecatombe, pero a nivel social, constituyó la esencia actual de este club. Los que estuvimos esas temporadas, ni repartimos carnés, ni echamos nada en cara a nadie. Todos somos oviedistas por igual, pero lo recordamos con bastante frecuencia por un doble motivo: aquellos que no conocen su pasado, están condenados a repetirlo, y porque si, ¡qué coño! también vivimos momentos muy felices y emotivos de la mano del Real Oviedo en tercera división y estamos muy orgullosos de no haber abandonado. Si alguno tiene problemas de conciencia, al confesionario, que para eso gastamos los cuartos en una capilla. No la paguen con nosotros.

Ya tenemos 13 puntos. Los mediocres respiran aliviados. Yo abogo por morir matando. Vamos a por otra temporada en Primera. ¡Sí, se puede!