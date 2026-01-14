"Chucky" Lozano, Jacobo, Brekalo, Luengo, Forés... Todos los nombres del movido mercado de fichajes del Real Oviedo

El sueño de Jesús Martínez en este mercado de invierno responde al nombre de Hirving Lozano, el “Chucky”, extremo mexicano, con pasado triunfal en el PSV y el Nápoles, y que a sus 30 años busca equipo tras comunicarle San Diego, conjunto de la MLS, que no entra en los planes. Ahí es donde ha irrumpido el Grupo Pachuca, con Martínez a la cabeza, para contactar con el futbolista y preparar una propuesta que trasladar a San Diego. Sin embargo, la operación no es sencilla desde el punto de vista económico, ya que Lozano percibe 7,6 millones de dólares por temporada en Estados Unidos (los sueldos son públicos en esa competición) y los azules disponen de aproximadamente 1,7 millones de euros en su tope salarial.

La fórmula que propone el Oviedo es la de cesión por lo que resta de temporada, algo que facilitaría el encaje, pero antes tanto el futbolista como San Diego deberían poner de su parte para que no se sobrepase el tope salarial del conjunto azul.

El peligro para su fichaje deriva sobre todo de la liga mexicana. Lozano ha sido ofrecido a diversos equipos aztecas, con músculo económico para presentar una oferta más poderosa que la del Oviedo, alguno incluso con capacidad para buscar un traspaso, que es la fórmula que más satisface a San Diego.

El interés en Lozano es una vieja aspiración de Martínez, que siempre ha sido seguidor del extremo, al que vio crecer en la cantera de Pachuca. El currículum del “Chucky” es de los más lujosos en el fútbol mexicano. Despuntó con 22 años en el PSV holandés antes de dar el salto al Calcio, con el Nápoles, donde engordó sus números durante cuatro temporadas. Después, regresó a Eindhoven para disputar otras dos campañas en el PSV antes de recalar en el San Diego de la MLS previo pago de los americanos de 12 millones de euros por su propiedad.

Su saldo en los dos conjuntos europeos es de 263 partidos, entre competiciones nacionales y continentales, y 75 goles.

Complicaciones con Jacobo

La opción de Lozano coincide con las complicaciones derivadas del fichaje de Jacobo González, que está por la labor de vestirse de azul. El Córdoba no lo pone sencillo y, además, no parece que ambas operaciones tengan encaje en el escaso saldo del que dispone el Oviedo para fichar. Por Jacobo, el Oviedo debería pagar traspaso, aunque en este caso y de cara al tope salarial se dividiría el pago efectuado entre los años de contrato que firme el futbolista (amortización). En todo caso, sería otro recorte al espacio salarial sobrante.

Ya sea para la operación de Lozano, la de Jacobo o la de Emiliano Gómez (otra alternativa en la que han trabajado desde México en los últimos días), el Oviedo debe aligerar su plantilla, ya que en estos momentos las 25 fichas de la primera plantilla están ocupadas y no se podrían inscribir nuevos fichajes.

Brekalo no cuenta

Así trabaja el Oviedo, con novedades según avanza el mercado. Esta mañana el club azul le ha comunicado a Josip Brekalo que no entra en los planes y que debe buscarse acomodo en otro equipo. La búsqueda de hombres de ataque hace que el croata, que fue titular en los dos primeros choques con Almada, no tenga sitio en el equipo y que sea invitado a buscarse otro destino. Oier Luengo, con el interés del Cádiz aunque sin alcanzar un acuerdo, y Luka Ilic son otros de los llamados a abandonar el club.

La situación que puede cambiar es la de Álex Forés, al que se le enseñó la puerta de salida hace un par de semanas y que incluso llegó a un entendimiento con el Leganés. El futbolista parece haber convencido a Almada en los últimos días y su situación podría dar un giro y continuar vestido de azul, aunque con casi tres semanas de mercado por delante nadie quiere descartar ningún escenario. Su continuidad parece depender en todo caso de lo que ofrezca el mercado en la delantera y de la disponibilidad de fichas según se concreten otras operaciones en los próximos días.