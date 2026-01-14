Chuky Lozano no quiere salir de San Diego: así está la operación con el extremo pretendido por el Real Oviedo

Todos se entrenan a la espera de conocer su futuro. La actual plantilla del Oviedo es una total incógnita durante este mercado del frío. En las últimas horas, el nombre de Chuky Lozano resonó para ser uno de los fichajes más sonados del mercado azul. Sin embargo, tal y como ha podido saber LA NUEVA ESPAÑA, el mexicano no quiere dejar San Diego, su actual club, lo que complica mucho una operación que desde el primer momento fue difícil y obliga al conjunto carbayón a buscar alternativas para su línea de ataque si finalmente no pueden convencer al jugador.

Lozano, extremo mexicano con pasado triunfal en el PSV y el Nápoles, y muy del gusto de Jesús Martínez, dueño del Oviedo, tenía una oferta en firme de la entidad azul. El futbolista percibe 7,6 millones de dólares por temporada en San Diego y los azules disponen de aproximadamente 1,7 millones de euros en su tope salarial. Un encaje complicado que requiere de malabares económicos, y que parece no haber convencido a Lozano, que no quiere dejar su equipo de la MLS.

La fórmula que propone el Oviedo es la de cesión por lo que resta de temporada, algo que facilitaría el encaje, pero antes tanto el futbolista como San Diego deberían poner de su parte para que no se sobrepase el tope salarial del conjunto azul. Esa cesión permitiría que los azules solo tuviesen que pagar medio salario de Lozano. 7,6 millones de dólares son unos 6,5 millones de euros. Por media temporada, serían algo más de 3, pero para buscar ese encaje, tendría que haber más salidas y que el jugador pusiese de su parte. Algo parecido a lo que sucedió con Jovic durante el mercado de verano. Pero habrá que esperar a la resolución del mercado, aunque todo parece indicar que la operación se encuentra enquistada dado que el propio jugador no ve con buenos ojos su salida de Estados Unidos y el Oviedo ya trabaja en buscar alternativas. Y encima, toda esta operación vuelve a dar otro rumbo a la plantilla azul.

El Oviedo sigue preparando el duelo ante Osasuna (sábado, 18.30 horas). No hay margen de error. El Oviedo no puede permitirse otro tropiezo, aunque el equipo atraviesa una etapa de brotes verdes. En el entrenamiento estuvieron todos los jugadores a excepción de Ovie Ejaria, que sigue recuperándose de su lesión. En la sesión, el nuevo preparador físico Rubens Valenzuela llevó a cabo varios ejercicios de alta intensidad. El uruguayo quiere que el equipo llegue al máximo de revoluciones físicas al partido del sábado. Carreras, cambios de ritmo, presión alta.

Hubo gran presencia del Vetusta, con Joaquín Delgado, Agudín, Marco Esteban y Diego Espinosa. Almada sigue pasando revista a los jugadores del filial, especialmente a Joaquín Delgado, que podría subir al primer equipo si el mercado no trae un delantero de garantías, aunque todo dependerá de las fichas disponibles. El goleador del Vetusta sigue mostrándose enchufado en los entrenamientos, a la espera de que el técnico uruguayo tome una decisión definitiva. Pero en las últimas horas, Forés, que tenía casi encaminada su salida a Leganés, parece haber convencido al "profe" Almada, algo que complicaría el tema "Joaquín", puesto que los azules, con Borbas y Viñas, ya tendrían tres puntas en nómina.

También estuvieron el propio ariete valenciano, Brekalo, Ilic, Luengo, Moldovan... Jugadores que en principio no contaban en los planes a futuro, pero que dependiendo del mercado, todo podría pasar. Si llegan refuerzos de peso, algunos de ellos tendrán que hacer las maletas. Si no llegan, alguno que otro podría quedarse. El mercado lo decidirá todo.

El mercado azul está en ebullición. Los próximos días decidirán el futuro de muchos jugadores y, sobre todo, el futuro del Oviedo en Primera. La plantilla podría cambiar. Durante este mercado puede pasar cualquier cosa. Gastar una bala o repartir el pastel. Habrá que esperar al 2 de febrero.