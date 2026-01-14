Día de regresos e incertidumbre para el Real Oviedo en El Requexón: ¿Qué pasará con la zaga azul ante Osasuna?

El Oviedo sigue preparando el duelo ante Osasuna (sábado, 18.30 horas). Es un partido de vital importancia puesto que son rivales directos y el Oviedo necesita sumar de tres de una vez por todas para no descolgarse a más de dos partidos de distancia con la zona de salvación. Además, tras el empate en la ida en el Tartiere a ceros, el goal average es muy importante con un rival directo porque a final de Liga puede decantar la salvación. No hay margen de error. El Oviedo no puede permitirse otro tropiezo, aunque el equipo atraviesa una etapa de brotes verdes.

En el entrenamiento estuvieron todos los jugadores a excepción de Ovie Ejaria, que sigue recuperándose de su lesión. El regreso más llamativo fue el de Eric Bailly, que tenía un esguince, pero que comenzó la sesión al mismo ritmo que sus compañeros y parece que podrá estar disponible. Una buena noticia en medio de tanta incertidumbre defensiva.

Lucas Ahijado trotó por separado por unas molestias y Dani Calvo comenzó sin problemas. Pero todos los centrales y el lateral, a excepción de Luengo, se retiraron antes de terminar la sesión. Eso, sumado a la sanción de Carmo, complica las cosas con la defensa azul. Almada tendrá que hacer malabares para configurar una zaga fiable ante Osasuna.

En la sesión, el nuevo preparador físico Rubens Valenzuela llevó a cabo varios ejercicios de alta intensidad. El uruguayo quiere que el equipo llegue al máximo de revoluciones físicas al partido del sábado. Carreras, cambios de ritmo, presión alta.

Hubo gran presencia del Vetusta, con Joaquín Delgado, Agudín, Marco Esteban y Diego Espinosa. Almada sigue pasando revista a los jugadores del filial, especialmente a Joaquín Delgado, que podría subir al primer equipo si el mercado no trae un delantero de garantías, aunque todo dependerá de las fichas disponibles. El goleador del Vetusta sigue mostrándose enchufado en los entrenamientos, a la espera de que el técnico uruguayo tome una decisión definitiva.