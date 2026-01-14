Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Fallece "Maxi", jugador del Oviedo de los años 70

José Antonio Rodríguez, «Maxi». | R. O.

José Antonio Rodríguez, «Maxi». | R. O.

O. O.

Fallece José Antonio Rodríguez Callejón, "Maxi", jugador del Real Oviedo durante las temporadas 1973 a 78. El club quiso despedirse del futbolista a través de un mensaje por sus redes sociales: "Nuestro más sentido pésame a familiares y amigos, que descanse en paz", reza el comunicado.

