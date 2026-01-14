Valencia, ejemplo a seguir: el precedente al que se agarra el Oviedo para creer en la salvación

No es sencillo, parece claro a estas alturas, pero hay retos bastante más complicados en el imprevisible mundo del fútbol. Y existen, además, precedentes a los que agarrarse. La salvación del Oviedo pasa por una reacción notable en la segunda vuelta, por firmar unos números de mitad de tabla, por lo menos, para compensar el déficit de una primera mitad de la competición que los azules han completado con un pobre saldo de 13 puntos, con la sensación de que han fallado las cosas sobre todo en el foco ofensivo pero, también, de que merecieron alguna victoria más que las dos cosechadas con Paunovic.

Repasando las trayectorias de los equipos que pelearon por salvarse en la última década solo se encuentra un ejemplo de un conjunto que con 13 puntos o menos en la primera vuelta logró al final de temporada la salvación. Fue el Valencia de Corberán y lo hizo, además, de una forma holgada.

El Valencia fue un conjunto débil con Baraja en los 17 partidos que dirigió. Tanto, que tenía al equipo en el pozo con 12 puntos. Llegó Corberán para redirigir la nave, aunque no fue de una forma inmediata: derrota y empate para finalizar la primera vuelta con 13 puntos, último el conjunto che, los mismos que ahora el Oviedo. Eso sí, los 18 goles a favor y 29 en contra sugerían que para el Valencia no había un problema tan evidente en el aspecto anotador. Ahora, los 9 goles anotados por los azules deslucen los 28 en contra.

Lo que necesita el Oviedo es imitar al Valencia en su reacción. O, por lo menos, acercarse a sus registros. Corberán dio con la tecla, al lograr unos increíbles 33 puntos en la segunda vuelta, un saldo de equipo en competición europea, con 9 victorias, 6 empates y 4 derrotas.

El resto de precedentes de la última década acabaron con los equipos con 13 puntos o menos descendidos. Fueron los casos de Almería y Granada (23/24), Elche (22/23), Levante (21/22), Huesca (20/21), Espanyol (19/20), Huesca (18/19), Las Palmas y Málaga (17/18) y Osasuna, Granada y Sporting (16/17).