Entrevista exclusiva a Almada, entrenador del Real Oviedo, en LA NUEVA ESPAÑA: "No soy ni mejor ni peor que Paunovic o Carrión, soy distinto"

Esto es un pequeño extracto de la entrevista que Guillermo Almada, entrenador del Real Oviedo, ha concedido en exclusiva a LA NUEVA ESPAÑA, la primera que ofrece desde que ocupa el banquillo azul. Mañana saldrá, tanto en el periódico de papel como en la copia digital y en la web de este diario, la entrevista completa, en la que el técnico habla sobre cómo se gestó su fichaje por el Oviedo, su pasado en Uruguay, el mercado de fichajes y los objetivos del equipo.

Guillermo Almada (Montevideo, 1969) ha tenido la valentía de hacerse cargo de un recién ascendido por el cual ya habían pasado dos entrenadores que no dieron con la tecla. El Oviedo naufragaba por el descenso de Primera División y recibía una goleada en Nervión. El charrúa no se lo pensó dos veces y aceptó el reto. Con gesto serio y su mate en la mano, como buen uruguayo, el técnico del Oviedo concede a LA NUEVA ESPAÑA su primera entrevista en uno de los vestuarios de El Requexón, esos mismos espacios donde convence a sus futbolistas de que lograr la permanencia está al alcance de su mano. Y es que, desde su llegada, se notan los brotes vedes.

¿Qué recuerda de su infancia en Uruguay?

Es parecido a España, la gente se reparte entre la ciudad y el campo, pero siempre con una pelota de fútbol. Recuerdo un niño que disfrutaba, muy feliz a pesar de que no nos sobraban las cosas. Mi padre, con mucho esfuerzo, nos dio todo lo que necesitábamos. No nos faltaba nada. Mis regalos de Navidad eran siempre un balón y una camiseta de mi equipo en Uruguay, el Defensor Sporting… Me juntaba con la gente del barrio para jugar.

Pasó muy rápido a los banquillos.

Sí. Siempre me había gustado la parte táctica, la nutrición, me preocupaba por las lesiones de los compañeros, me informaba. Me gustaba entrenar, preguntaba las cosas. Desde que empecé a jugar al fútbol me fui involucrando con otras partes del deporte. Siempre tuve claro que terminaría de entrenador.

¿Le gusta Oviedo?

Sí, me encanta. Lo único que no me gusta mucho es que llueve, pero nos han tratado maravillosamente. Mi familia se ha adaptado rápido: mis niños ya están en el colegio y mi mujer es médico y empezará ahora a ejercer. Estamos felices aquí.

¿Qué le llevó a dar el sí a Europa y fichar por el Valladolid?

Teníamos muchas ofertas: de Sudamérica, de México, de la MLS; algunas de Rusia, Turquía… Ya habíamos tenido la llamada de Europa, pero nuestros compromisos en México no nos lo permitían. Después yo tenía una situación contractual con el club de Pachuca y me fui antes del Mundial de Clubes porque la planificación deportiva no me gustó. Entonces hubo un convenio entre los dueños del Valladolid y el Grupo Pachuca que me permitió ir; yo tenía una cláusula de salida de cuatro millones de dólares.

¿Algún aspecto positivo de la era Carrión y otra de la de Paunovic?

Todos los entrenadores tenemos ideas distintas. A mí me hubiera gustado venir desde el inicio de temporada para adaptar al equipo a mi manera de jugar, con otra intensidad. En medio de la competición es difícil, hay que administrar las cargas diarias para no excederse y tratar de que asimilen conceptos. No me gusta improvisar y quiero darles a los futbolistas las herramientas para que se sientan respaldados. No soy ni mejor ni peor que Paunovic y Carrión. Soy distinto. El serbio logró el ascenso con una gran seguridad defensiva. La primera etapa de Carrión fue buena, el equipo era alegre y jugaba bien.

¿Cuántos fichajes necesita?

Entre dos y tres.

¿Y se podrá?

...