Fonseca y Borbas, con ganas de dar lo mejor: "El bien del Oviedo será nuestro bien de cara al Mundial"

Nico Fonseca y Thiago Borbas, los dos nuevos fichajes del Oviedo, que ya han debutado en Liga, han sido presentados oficialmente como jugadores carbayones y ya posan con la elástica azul, camiseta que ya han tenido oportunidad de sudar.

Fonseca

"Agradecer la confianza, estoy muy feliz de estar aquí y con mucha energía. Lo único que queda es trabajar para lograr los objetivos que tenemos todos".

"Estoy muy feliz de estar en Oviedo. La ciudad es maravillosa y nos sentimos muy cómodos. Me gustaría quedarme mcho tiempo y debo aprovechar cada minuto que me toque. Quiero pasarlo bien".

"La realidad es que me gusta aportar y estar. No sé si lo hago bien en todas las posiciones, pero me siento cómodo como pivote y doble pivote. Trataré de hacer lo mejor".

"Sabemos que la situación no es la más favorable, pero hemos demostrado que hay todo para poder lograrlo, así que entre jugadores, prensa, aficion.... Hay que unir las energías positivas para poder lograrlo.El grupo está unido".

"Nos hace sentir cómodos que sean del mismo país, especialmente cuando estás fuera. Hace tiempo que el entrenador nos conoce y sabe lo que podemos aportar. Tenemos que demostrar por qué estamos aquí".

"Sin duda. Es el objetivo y el sueño que hay que lograr. Trabajamos todos los días para el bien del equipo, porque será el bien mío de cara a ir a la selección para jugar el mundial".

Borbas

"Agradezco la confianza al club. Me siento muy a gusto y esperemos que un buen semestre para que el equipo salga hacia adelante".

"Ha sido muy lindo el recibimiento, tanto de la gente como de los compañeros. Hay un grupo humano muy sano. Creo que con energía y con mentalidad positiva podremos salir hacia adelante."

"Finalicé la temporada a principios de diciembre. Estaba entrenando por mi cuenta, pero no es lo mismo. Estamos en permanente comunicación con Almada para estar a punto y se dará a medida que tengamos entrenamientos".

"Es un grupo humano sano con un capitán como Santi Cazorla, que ya saben lo que significa. Es muy positivo que nos haya recibido de esa manera, tanto él como el equipo. Tenemos ganas de remontar y hambre para revetir la situación. Hemos mejorado, pero todo depende de los resultados".

"Es verdad que no encontramos mucho gol, es una responsabilidad muy grande para los delanteros porque hay que asumir ese protagonismo. Nos ha costado, pero hemos tenido ocasiones. Con trabajo y superación, intentándolo, se abrirá la lata. Deberá ser cuanto antes, pero dependerá de cómo se den las cosas".