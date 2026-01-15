Ni Jacobo, ni Chuky, y un mercado tardío y difícil en España para Suárez y Lleida: "Igual no hemos sido interesantes para los jugadores que queríamos traer"

Aguatín Lleida, director general; y Roberto Suárez, director deportivo del Oviedo, analizan el mercado de fichajes del Oviedo tras una primera vuelta azul con más nubes que claros.

El mercado. "Estamos necesitados de mejorar algunas posiciones, especialmente en la parte de arriba porque entendemos que es donde nos faltan goles. El mercado está super parado, estamos muy ajustados económicamente y para sacar jugadores se necesita estructura. Hemos tocado muchas piezas y estamos a la espera de si podrán cuajar. Estamos muy vivos y muy encima del mercado. La cosa está parada. Hay que esperar a saber para ver si somos un club atractivo para los jugadores".

Salidas. "Está claro que tenemos las fichas ocupadas. Estamos igual abiertos a llegadas y a salidas. Hay jugadores que no han tenido tantos minutos y ven de buena manera salir, pero tiene que haber un club que cumpla nuestros requisitos".

Límite salarial. "Es 1.7, igual que hace unas semanas. Eso es lo que te cojndiciona todo. Puedes ir a por un jugador, pero eso te limita tanto en la cantidad o en el número de refuerzos".

El trabajo de México. "Los fichajes siempre se han hecho de una manera parecida. Cuando son de allí tiene más que ver la gente de México y cuando son de aquí, nosotros tenemos más. No condiciona, sino que se traaja de manera conjunta. No es nada nuevo".

El mercado nacional. "El mercado se pudo hacer más rápido por cómo terminaron las Ligas en latinoamerica. En España, para sacar tienen que tener entradas y eso pasará a final de mercado como Moro o Nacho Vidal. Quedará para final de enero".

Riki. "Tenemos miras para ahora y hacia futuro. Estamos en el mercado y sabemos la situación de todos los jugadore. Riki no estaba en el mercado para nosotros. Salen muchos nombres y muchas situaciones. Todo depende del encaje financiero. Contactos siempre tenemos, pero no es una opción".

Joaquín Delgado. "Nuestra intención era pasarlo al primer equipo y se hizo un análisis. No iba a jugar muchos minutos. El jugador manifestó su intención de salir al Barça y lo renovamos dos años para que el año que viene esté en el primer equipo. Hay una opción de compra interesante y nos pagarán algo por la cesión".

La delantera. "No tiene atado a ningún delantero. Al mister le gustó mucho Forés, y la posición de Álex cambia un poco de lo que teníamos antes en planificación. Trabajaremos hasta el final por si hay algún punta interesante para hacerlo".

El mosqueo de la afición. "Lo entiendo perfetamente. Estás con gente que hace ocho horas de viaje para llegar a Sevilla y hacemos el ridículo y presentamos a un entrenador que va a mitad de tabla, se puede entender. Llevamos tres años y medio tomando decisiones y algunas salieron bien y otras no. Tengo mucha empatía con ellos y me pongo en su lugar. Las decisiones de dentro se toman siempre de la mejor manera posible y de queer lograr lo que se ha logrado hasta el momento. Comprendo la frustración y que es gente que vive esto con mucha pasión. Creo que tenemos que saber que estamos todos en el mismo barco y tratar de empujar al Oviedo a quedarse en Primera División".

Hassan. "No vaoramos que salga Hassan, a no ser que llegue una oferta irrechazable":

Los fichajes que no cuajaron. "En vista de cómo ha salido, obviamente no se han dado las cosas. Puedes traer un jugador y el rendimiento puede ser que cambie. Son buenos jugadores, los vemos competir de muy buena manera. Nos enorgullecemos de cómo han jugado los últimos partidos. Está claro que vista la posición de la tabla, hay muchas cosas que no hemos hecho de la mejor manera".

Brandon. "Ha pasado como pasa con muchos, no todos aterrizan de pie y a veces no salen las cosas como queremos. Cuando vino llegó con el beneplácito de todos y entendimos que venía a portar. Entendemos que saldrá al mercado y se revalorizará en otras Ligas. Lo entendemos así".

Luengo. "Sabemos que hay plazas cubiertas y otras que no. Nos pasa a todos los clubes. Pero luego llegan las bajas y las sanciones, por lo que no puedes hacer movimientos. Si queremos meter gente, tenemos que tirar de esa gente. No nos cuesta, pero no es el momento de sacar a Luengo. Necesitamso contar con todos, pero los movimientos lo desencadenarán todo. Ellos mismos sopesarán la condición de salir. Según se vaya dando".

Ovie Ejaria. "Está en recuperación. El tema de lesiones no podemos preeveerlas, aunque podamos tener una intuición. El entrenador tendrá que verlo trabajar. Se tomarán decisiones".

Los rumores. "Salen muchos nombres por ahí que no podemos gestionar. La gente se puede hacer una idea con nuestro límite. Los que salgan que no entren en esos números, la gente debería saber que no son factibles para el Oviedo. Conozco perfectamente a Chuky Lozano, pero entiendo que es una operación difícil con un salario elevado. Tendría que ser cubierto prácticamente al completo por San Diego".

Jacobo, descartado. "Es complicado. Hemos tenido interés por él, conoce perfectamente el mercado español. Es una situación parecida con Bretones cuando vino el Almería. Se están jugando cosas y lo hemos intentado. El Córdoba no está abierto".

Moldovan. "Es conocido que Moldovan ha pedido salir. En esa situación tenemos un portero trabajado por si esa salida se diera. Eso aumentaría el límite por el salario".

La equivocación con Carrión. "Mantemos lo que comentamos en ese momento, viendo el resultado que tuvo la llegada de Luis Carrión. Fue una equivocación. No pensamos que fuese a suceder eso, pero la decisión fue incorrecta".

El mercado. "Si nosotros repitiéramos o volviésemos atrás, hubiésemos visto el rendimiento que hemos tenido contra el Betis, teniendo diez jugadores de Segunda, hubiésemos priorizado más jugadores del mercado nacional. En España no hemos sido capaces de cerrar nada porque los clubes están esperando llegadas o no se han dado las condiciones. Igual tampoco hemos sido interesantes para el jugador que queríamos traer".