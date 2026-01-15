Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Huelga médicos AsturiasNuevo modelo de financiaciónBecas Amancio OrtegaSentencia Alu IbéricaPescador desaparecidoParada bus HUCA
instagramlinkedin

El Oviedo se encontrará otra vez, dos meses después, con el Osasuna: un duelo de máxima exigencia sin margen para el error

Los azules vuelven a medirse a los navarros con la necesidad de ganar y pendientes del goal average tras empatar sin goles en el Tartiere

Ilic pugna por un balón con Bretones en el partido de ida del Oviedo ante Osasuna, en el Tartiere. | LUISMA MURIAS

Ilic pugna por un balón con Bretones en el partido de ida del Oviedo ante Osasuna, en el Tartiere. | LUISMA MURIAS

Joaquín Alonso

Joaquín Alonso

Oviedo

Los azules afrontan el sábado (18.30 horas) un duelo de máxima exigencia ante un rival directo. La ida, en el Tartiere, fue empate a ceros con tres ocasiones claras desaprovechadas. Esta vez no se puede fallar: el goal average puede ser clave a final de temporada.

El Oviedo se enfrenta a Osasuna de nuevo. Curioso, puesto que lo hará el 17 de enero, y la última vez que se vieron las caras fue el 2 de noviembre. En dos meses, se han visto dos veces las caras, cosas de LaLiga desde que quitó los calendarios simétricos. El choque es de vital importancia puesto que son ambos cuadros son rivales directos y el Oviedo necesita sumar de tres de una vez por todas para no descolgarse a más de dos partidos de distancia con la zona de salvación. No hay margen de error. El Oviedo no puede permitirse otro tropiezo, aunque el equipo atraviesa una etapa de brotes verdes.

El partido en el Tartiere fue un duelo de mínimos, condicionados ambos por las urgencias. Tuvo hasta tres nítidas el Oviedo, pero ni Chaira al comienzo del choque ni Viñas en dos tras el descanso acertaron, y el empate sin goles dejó un sabor amargo, uno más, porque mantuvo al Oviedo en descenso y a Carrión, por aquel entonces técnico azul, sin ganar en Primera. Era el día de ganar y solo se pudo firmar un empate. La hoja de merecimientos dice que el Oviedo puso más empeño que Osasuna. Fue mejor y buscó con más ahínco el tanto. Pero en Primera, buscar no basta. Hay que meter.

El Osasuna de Lisci se identifica por un plan muy reconocible: equipo intenso, de duelos y presión, que busca incomodar la salida rival y llevar el partido a zonas de contacto, con un dibujo que suele moverse en torno a la defensa de tres con carrileros (3-4-2-1/3-5-2) para ganar amplitud y recorrido por fuera. Con balón no pretende adornarse: prioriza la verticalidad, atacar en pocos pases y hacer daño en transiciones tras robo más que instalarse en posesiones largas. Budimir es el hombre faro arriba, un delantero de referencia que sabe aguantar el balón y asociarse.

Para dar un golpe sobre la mesa, el Oviedo tendrá que ser paciente con el balón, no desesperarse ante los navarros y aprovechar los espacios que deje Osasuna. La clave estará en las bandas: si Hassan y Chaira desbordan, el partido puede caer del lado azul. Si no, será otro duelo de mínimos en el que cualquier detalle puede decidir.

El Oviedo llega al duelo con sensaciones distintas a las del primer encuentro. Almada ha dado aire al equipo, ha cambiado la dinámica y el conjunto azul compite mejor. Pero competir no basta. Hay que ganar. Osasuna llega con el desgaste añadido de la Copa. Cayó ante la Real Sociedad en San Sebastián tras ir 0-2 en el marcador y ver cómo el rival empataba, forzaba la prórroga, y acababa eliminándoles en los penaltis.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Tienen 15 años, son gijoneses y han sido elegidos por Amancio Ortega para estudiar en Estados Unidos y Canadá: 'Será una gran oportunidad
  2. Pilates, zumba y 'crossfitness', la nueva oferta deportiva de Salas para la que ya hay inscripciones abiertas
  3. Espectacular incendio en Oviedo: arden diez coches de madrugada y se investiga si el fuego fue provocado
  4. De Madrid a Cornellana: la pareja que compró la casa de postas para escapar del ruido urbano y la contaminación
  5. El histórico hotel de Oviedo que cierra este lunes para abordar una profunda reforma
  6. Vox denunciará al Ayuntamiento de Oviedo ante el Principado por utilizar el Campo San Francisco como un 'recinto ferial
  7. Los 850 empleos que Indra ofrecerá en Asturias: los perfiles que demanda (desde ingenieros a estudiantes de FP) y cómo optar a ellos
  8. Así será la gran parada del HUCA: con dos dársenas para absorber los 430 autobuses al día

El Oviedo se encontrará otra vez, dos meses después, con el Osasuna: un duelo de máxima exigencia sin margen para el error

El Oviedo se encontrará otra vez, dos meses después, con el Osasuna: un duelo de máxima exigencia sin margen para el error

El avance de los trámites del proyecto de la Universidad Europea en Gijón: el Principado promete ser "ágil"

El avance de los trámites del proyecto de la Universidad Europea en Gijón: el Principado promete ser "ágil"

La novela de los hidrocarburos

La novela de los hidrocarburos

La Ministra Montero habla para LA NUEVA ESPAÑA de la financiación autonómica: "Con Asturias, bien; están dispuestos a dialogar"

La Ministra Montero habla para LA NUEVA ESPAÑA de la financiación autonómica: "Con Asturias, bien; están dispuestos a dialogar"

Pacientes en los boxes a la espera de una cama: la saturación por la gripe llega al HUCA

Pacientes en los boxes a la espera de una cama: la saturación por la gripe llega al HUCA

Diseñar el traslado de Enfermería a la Laboral costará 270.000 euros

Diseñar el traslado de Enfermería a la Laboral costará 270.000 euros

La Cámara de Comercio llama a la paz en la "guerra" de Pajares: "Es evidente que hay que cambiar la gestión, pero no podemos pegarnos tiros en el pie"

La Cámara de Comercio llama a la paz en la "guerra" de Pajares: "Es evidente que hay que cambiar la gestión, pero no podemos pegarnos tiros en el pie"

Reabre una de las cafeterías más conocidas de Avilés (y no es el único cambio en el pequeño comercio local)

Reabre una de las cafeterías más conocidas de Avilés (y no es el único cambio en el pequeño comercio local)
Tracking Pixel Contents