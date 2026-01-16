Almada, entrenador del Real Oviedo, en exclusiva en LA NUEVA ESPAÑA: "De haber entrenado a los azules desde el inicio no estaríamos en esta situación"

Guillermo Almada (Montevideo, 1969) ha tenido la valentía de hacerse cargo de un recién ascendido por el cual ya habían pasado dos entrenadores que no dieron con la tecla. El Oviedo naufragaba por el descenso de Primera División y recibía una goleada en Nervión. El charrúa no se lo pensó dos veces y aceptó el reto. Con gesto serio y su mate en la mano, como buen uruguayo, el técnico del Oviedo concede a LA NUEVA ESPAÑA su primera entrevista en uno de los vestuarios de El Requexón, esos mismos espacios donde convence a sus futbolistas de que lograr la permanencia está al alcance de su mano. Y es que, desde su llegada, se notan los brotes vedes.

¿Cuántos mates al día?

Un termo. Paro después de comer. Otros compañeros toman por la tarde. Yo no puedo, me desvelo.

¿Qué recuerda de su infancia en Uruguay?

Es parecido a España, la gente se reparte entre la ciudad y el campo, pero siempre con una pelota de fútbol. Recuerdo un niño que disfrutaba, muy feliz a pesar de que no nos sobraban las cosas. Mi padre, con mucho esfuerzo, nos dio todo lo que necesitábamos. No nos faltaba nada. Mis regalos de Navidad eran siempre un balón y una camiseta de mi equipo en Uruguay, el Defensor Sporting… Me juntaba con la gente del barrio para jugar.

¿La familia le inculcó el fútbol?

No. Increíblemente nadie estaba involucrado en el balón. Tenía un ídolo de aquella época, Fernando Morena, que jugó en el Valencia y en el Rayo Vallecano. Era un gran goleador uruguayo. Todos los niños lo idolatraban. Como curiosidad, luego lo tuve de entrenador. Un pequeño sueño cumplido.

Pasó muy rápido a los banquillos.

Sí. Siempre me había gustado la parte táctica, la nutrición, me preocupaba por las lesiones de los compañeros, me informaba. Me gustaba entrenar, preguntaba las cosas. Desde que empecé a jugar al fútbol me fui involucrando con otras partes del deporte. Siempre tuve claro que terminaría de entrenador.

¿Disfrutó más como jugador o disfruta más como entrenador?

Disfruté de los dos, pero me quedo con ser jugador porque uno puede resolver, jugar y decidir dentro de la cancha.

Lillo dijo que cambiaba toda su carrera como entrenador por 15 minutos como jugador.

Es el ejemplo claro. Yo lo disfruté mucho. Alargué bastante mi carrera por el fuego que uno lleva dentro. Estoy en el fútbol desde los 8 o 9 años y es mucho mejor jugar.

¿Le gusta Oviedo?

Sí, me encanta. Lo único que no me gusta mucho es que llueve, pero nos han tratado maravillosamente. Mi familia se ha adaptado rápido: mis niños ya están en el colegio y mi mujer es médico y empezará ahora a ejercer. Estamos felices aquí.

¿Cuántos hijos tiene?

Tres: una grande del primer matrimonio y dos –uno de 9 y otro de 8– del segundo.

¿Vinieron los tres?

No, solo los pequeños. La grande ya trabaja en Uruguay, en Coca-Cola, y tiene un puesto importante allí.

¿Y cómo llevan tanto cambio?

Ya son mayorcitos para empezar a entenderlo. Estuvimos siete años en México. Es difícil para ellos. Nuestra profesión es un poco nómada. Yo estoy habituado, porque como futbolista también andaba de un país a otro. Pero los que sufren son ellos. Todavía están en una edad en la que les cuesta entender. Se les hace un poco más fácil porque todavía no son adolescentes.

¿Juegan?

El varón sí; la nena no. El chico es fanático. Quiere ser portero y a mi no me convence (risas). Es un puesto muy sufrido.

¿Qué es lo que más echa de menos de su Uruguay?

Tantas cosas… Por más que uno trata de ir dos veces al año, se echa de menos a los familiares. Después, las raíces, nuestras idiosincrasias, los amigos… Estoy adaptado porque llevo así toda la vida, para otros es más complicado. Pero las raíces siempre son las raíces.

Siempre dirige en traje.

Para mí, el día de partido es la cita máxima, es una fiesta. Me acostumbré en Uruguay porque alguna marca nos vestía y en México me pasó lo mismo. Mantuve esa línea.

Si gana con un traje, ¿lo vuelve a usar?

A veces sí, a veces no. Antes me lo cambiaba siempre; ahora trato de mantenerlo más cuando gano. Pero no soy tan supersticioso como cuando jugaba, entonces era algo rutinario en mí.

¿Qué le llevó a dar el sí a Europa y fichar por el Valladolid?

Teníamos muchas ofertas: de Sudamérica, de México, de la MLS; algunas de Rusia, Turquía… Ya habíamos tenido la llamada de Europa, pero nuestros compromisos en México no nos lo permitían. Después yo tenía una situación contractual con el club de Pachuca y me fui antes del Mundial de Clubes porque la planificación deportiva no me gustó. Entonces hubo un convenio entre los dueños del Valladolid y el Grupo Pachuca que me permitió ir; yo tenía una cláusula de salida de cuatro millones de dólares.

Luego llegó el Oviedo.

Sentía un compromiso con Pachuca. Fue fácil porque hubo un acuerdo entre clubes, aunque estoy alejado de eso. Era un paso que queríamos dar hace tiempo y que, por distintas circunstancias, no podíamos hacer.

Cuando estaba en Valladolid, ¿seguía al Oviedo?

Ya desde el año anterior, desde que estaba en Pachuca, lo seguíamos siempre porque estaba dentro del mismo grupo. Y existía la posibilidad de que nosotros, en algún momento, viniéramos a dirigir el club.

En su caso hay dos grandes valedores para que esté aquí: Jesús Martínez y Rafael Monge.

Son los que más confiaron cuando fuimos a Pachuca. Salíamos de Santos Laguna y notamos el apoyo hacia nuestro trabajo, nuestras ideas, y nos dejaron trabajar con libertad. Siento un agradecimiento enorme. Aparte, ellos tienen una visión futbolística parecida a la nuestra. Noto apoyo tanto de ellos, como de toda la familia de Jesús.

Ha visto al Oviedo. ¿Algún aspecto positivo de la era Carrión y otra de la de Paunovic?

Todos los entrenadores tenemos ideas distintas. A mí me hubiera gustado venir desde el inicio de temporada para adaptar al equipo a mi manera de jugar, con otra intensidad. En medio de la competición es difícil, hay que administrar las cargas diarias para no excederse y tratar de que asimilen conceptos. No me gusta improvisar y quiero darles a los futbolistas las herramientas para que se sientan respaldados. No soy ni mejor ni peor que Paunovic y Carrión. Soy distinto. El serbio logró el ascenso con una gran seguridad defensiva. La primera etapa de Carrión fue buena, el equipo era alegre y jugaba bien.

¿A qué equipo le gustaría que terminase pareciéndose el Oviedo?

A ninguno, quiero tener a un equipo con identidad propia, que sea protagonista, que salga a buscar, que la gente se sienta identificada con nosotros. Me gustan los equipos que juegan bien, que llevan el control. Estamos en un proceso de negociar algunas cosas para que la línea ascendente continúe.

Esa pieza a negociar, ¿delantero o extremo?

Prefiero delantero. Nosotros jugamos con delantero. Buscamos atacantes por dentro y por fuera, que aporten una variante distinta a lo que tenemos.

¿Qué vestuario encontró cuando llegó?

Distintas culturas, muy buena gente, muy buena disposición… Quizá por esa mezcolanza hay una falta de comunicación. Es una de las cosas en la que más hincapié estamos haciendo, que el grupo se entienda mejor. Ellos también son conscientes de eso, porque en definitiva es un deporte colectivo y lo primero que se necesita es una unión permanente entre los futbolistas. Nos vamos a encontrar situaciones que deberemos afrontar desde el punto de vista de la rebeldía, las ganas y la unión.

En dos meses ha sido capaz de cambiar la opinión de la afición sobre su persona.

Sí, sí, lo he notado. Vivo para el fútbol y la dedicación es prácticamente de 24 horas al día. Paso muchas horas en El Requexón, después me voy, me encierro y sigo con las tareas de análisis, de entrenamiento, de partidos, de comunicación con los distintos compañeros de las distintas áreas… Todo para tratar de hacer crecer al club y a los futbolistas. Habrá gente que trabaje, pero no creo que más que nosotros. A veces perdemos horas de estar en familia y de descansar en estas tareas. Ojalá la gente se sienta identificada. Me hubiera gustado venir a principio de temporada, tengo el convencimiento de que no estaríamos en esta situación, debemos seguir creciendo y transmitiendo cosas buenas.

¿Los equipos juegan como se entrenan?

Sin duda. Si entreno a 20, no puedo jugar a 100. Esto se lo digo siempre: si queremos jugar a 100, tengo que entrenar a 100. El entrenamiento es el reflejo de lo que vamos a hacer el fin de semana. Por eso somos tan puntillosos y tan exigentes en las tareas que intentamos realizar. Se lo digo constantemente a los futbolistas: un entrenador que no saca lo mejor del jugador le está haciendo perder tiempo en una carrera que es muy corta, porque casi todos juegan diez años; no son oficinistas que están 40. Perder un semestre porque no los exprimimos en su máximo rendimiento en una carrera tan corta es mucho tiempo.

¿Cuántos fichajes necesita?

Entre dos y tres.

¿Y se podrá?

Estamos en comunicación con Jesús Martínez y todos los estamentos del club. Están haciendo lo imposible para tratar de reforzar. Saben que es difícil por el límite. Hay variantes que el club está buscando y ojalá podamos encontrarlas porque, indudablemente, las necesitamos.

Se habla de Chuky Lozano.

Es un jugador de primer nivel. Jugó en el Nápoles, en varios clubes de Europa. Pero tiene un contrato muy importante en la MLS. Yo lo conozco, no como amigo, pero sí he tenido conversaciones con él. Es un jugador que, indudablemente, nos daría distintas variantes en la zona ofensiva.

¿Habló con él estos días?

No. Eso lo lleva Jesús. Solo hablo con los futbolistas cuanto están cerca de cerrar el fichaje. Ahí ya me involucro un poco más.

Hassan pasó de estar en la rampa de salida a quedarse. ¿Qué le aporta?

Es muy veloz, sobre todo con el balón, pero le cuesta aportar sin la pelota en la parte colectiva. Hemos trabajado, hablado con él. Está muy dispuesto a mejorar esa situación. Es un jugador distinto cuando tiene el balón, de los que no abundan. Quiere crecer y aportar al club. Cuando llegamos tenía algunas molestias. Ahora está mejor y ha tenido una evolución importante.

Tuvo que desmentir que no contase con Cazorla, pero tiene pocos minutos. ¿Sigue pensando lo mismo?

Le hemos preguntado su opinión sobre la situación. Es un ejemplo: es el primero en la fila, entrena todos los días a la par de los otros compañeros. Es un referente para cualquier entrenador; es importante tenerlo. Después son decisiones que uno toma de acuerdo a cómo ve el partido. Y vuelvo a insistir: es un jugador muy importante y tiene una rica historia en el fútbol. No la voy a descubrir yo ni la institución.

Se consiga o no el objetivo de la permanencia, ¿se ve haciendo un proyecto a largo plazo en Oviedo?

Siempre trabajamos así. Hoy estamos enfrascados en mejorar, tratar de aferrarnos a Primera División. Como les digo a los futbolistas: mejorar lo futbolístico nos abre otro abanico de posibilidades para tratar de ganar los partidos. Hay una cantidad de equipazos que también juegan. Pero me gustan los proyectos a largo plazo y tenemos mucha confianza en que podamos revertir la mala situación.