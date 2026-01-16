Almada: "Hay que demostrar personalidad en el campo"

Guillermo Almada mantiene su tono pausado en la sala de prensa porque donde se expresa con ímpetu es en el campo. Antes de visitar a Osasuna, insiste el entrenador en que confía en los suyos pero que es necesario darle un punto más de efectividad en ataque.

Mercado abierto.

"Tenemos que acostumbrarnos a una situación que es habitual en el fútbol, pero genera incertidumbre, porque quedan por llegar refuerzos. Nos pasa a nosotros y a todos los equipos".

Gestionar ventajas.

"Son situaciones de los partidos que se dan, si se da tenemos que afrontarlo, es la realidad del fútbol. Trabajas en lo defensivo y en lo ofensivo. Hay que seguir por la misma línea y tener más efectividad; en la generación de jugadas lo hacemos bien y ahora debemos mejorar la finalización".

Análisis para fichar unnueve.

"Analizamos las posibilidades que tenemos de que llegue alguien por arriba. Si no, nos quedaremos con lo que tenemos y buscaremos variantes en otras posiciones. Estamos conformes con los delanteros; si viene alguien, tiene que ser superior para que mejoremos".

Refuerzos ofensivos.

"La idea es traer más variantes por las bandas y un enganche. No es sencillo porque no hay muchos en el mercado. Estamos analizando, más allá de que no descartamos ninguna posibilidad de dar un salto de calidad".

Problemas atrás.

"Bailly no llega y Carmo está sancionado. A David lo estamos cuidando, como a Dani, que está entre algodones. Tenemos algunos problemas en la zona, pero confiamos en el trabajo y en los jugadores que tenemos, como Luengo. Hemos protegido a David y esperamos poder contar con él y con Dani".

Confianza en Luengo.

"Lo he manifestado: hasta ahora contamos con todos los jugadores que tenemos"

Rival exigente.

"Son diferentes a Alavés, con fortaleza física, cierran los espacios, fuertes en el juego aéreo y las transiciones. Es un muy buen equipo, nos demandará mucho esfuerzo, concentración y juego. Si queremos ganar, hay que tener personalidad y demostrar dentro de la cancha la evolución que hemos tenido".

Tiempo y cargas.

"Es muy poco el tiempo que llevamos, con pocos días, y hay que administrar las cargas. Se hace difícil acelerar algunos procesos por el cuidado que hay que tener con el partido que te viene. Negociamos cosas en el trabajo más las complicaciones del clima, con canchas pesadas que generan un desgaste mayor. Hay que medirlo todo".

Rubens Valenzuela.

"Hace muchos años que trabaja con nosotros, sabe nuestra idea, es un profesional de primera línea. Era algo que esperábamos para completar el cuerpo técnico".

Cada partido es una final

"Es realidad que es una final. Pero no solo Osasuna, todos. No podemos darnos el lujo de afrontar un partido como si no fuera una final. Solo pensamos en ganar y dejar el 200%. Concentrados como el partido más importante del año".